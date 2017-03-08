ФОТО: в среду Керсти Кальюлайд посетила эстонскую школу в Хельсинки ({{commentsTotal}})
Во вторник президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в Финляндию с двухдневным визитом. Во второй день президентская чета посетила школу Latokartano в Хельсинки, где учится сотня детей, чьим родным языком является эстонский.
После этого президент отправится в Тампере, где посетит Тампереский технологический университет и музейный центр Vapriikki.
Президент Кальюлайд совершила свой первый визит в Финляндию в октябре 2016 года, это был ее первый зарубежный визит в качестве президента. Последний визит президента Ниинистё в Эстонию состоялся в мае прошлого года.
Редактор: Дина Малова