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В Эстонии есть должности, на которых женщины зарабатывают больше мужчин ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: Фото: Мартин Дремлюга/ERR
Эстония
Эстония

По данным статистики, в 2015 году в Эстонии разница в оплате труда мужчин и женщин в среднем составляла 22%. Это означает, что почасовая оплата у женщин почти на пятую часть меньше, чем у мужчин. Департамент статистики по случаю 8 марта предоставил перечень рабочих мест, на которых женщины зарабатывают больше мужчин.

Должностей, где средняя брутто-зарплата по меньшей мере на 3% выше средней среди коллег-мужчин, в Эстонии не менее десяти, сообщается в блоге Департамента статистики.

Должности, где средняя почасовая зарплата женщин превышает среднюю зарплату мужчин:

Руководители в сфере рекламы и связей с общественностью
Руководители в сфере питания
Картографы и геодезисты
Учителя/репетиторы музыки
Переводчики и лингвисты
Специалисты среднего уровня по сестринскому уходу
Маклеры в сфере недвижимости
Агенты, предлагающие бизнес-услуги (в сфере литературы, музыки, театра, спорта, рекламные агенты, аукционисты, администраторы съемочных групп)
Секретари
Специалисты в сфере социальной работы среднего уровня
Веб-техники
Агенты в сфере телефонных продаж
Овощеводы и специалисты, выращивающие продукты полеводства
Животноводы
Водители автобусов и трамваев
Работники в сфере садоводства

Явно выделяются женщины-руководители в сфере рекламы и связей с общественностью, которые получают зарплату почти на четверть больше, чем их коллеги-мужчины, а также руководители в сфере питания (например, владельцы баров, кафе), средняя почасовая зарплата которых по сравнению с коллегами-мужчинами на 20% выше. Женщины-водители автобусов и трамваев зарабатывают на 12% больше своих коллег-мужчин.

Разница в оплате труда в странах ЕС

По данным Евростата, в 2015 году средняя разница в оплате труда в странах Евросоюза была 16,3%. Меньше разрыв был в Люксембурге и Италии (по 5,5%), а выше всего – в Эстонии (26,9%), Чехии (22,5%), Германии (22%), Австрии (21,7%) и Великобритании (20,8%).

Данные Евростата отличаются от данных Департамента статистики из-за разных методик.

Редактор: Ирина Киреева



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В Эстонии есть специальности, где женщины зарабатывают больше мужчин

По данным статистики, в 2015 году в Эстонии разница в оплате труда составляла 22%. Это означает, что почасовая оплата у женщин почти на пятую часть меньше, чем у мужчин. Департамент статистики по случаю 8 марта нашел специальности, где женщины зарабатывают больше мужчин.

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