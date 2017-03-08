Новым директором Ласнамяэской гимназии стал Андрей Канте ({{commentsTotal}})
В среду, 8 марта, горуправа Таллинна утвердила Андрея Канте (30) в должности директора Ласнамяэской гимназии.
Канте, занимающий сейчас пост руководителя по развитию Таллиннской Гуманитарной гимназии, стал победителем объявленного в январе открытого конкурса на замещение вакантной должности директора Ласнамяэской гимназии, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в городском департаменте образования.
Во время конкурса властям Таллинна поступило обращение от 50 сотрудников гимназии с просьбой дать второй шанс бывшему директору этой школы Юрию Беляеву, который был отправлен в отставку 30 ноября.
Сам Беляев также принял участие в конкурсе и даже вошел в финальную тройку кандидатов, но окончательное решение комиссия приняла не в его пользу.
И Юрий Беляев, и его предшественник на посту директора Ласнамяэской гимназии Александр Хаак (руководил школой 30 лет) состоят в Центристской партии. Андрей Канте, согласно коммерческому регистру, беспартийный.
После отставки Беляева исполняющей обязанности директора Ласнамяэской гимназии назначили завуча этой школы Мерье Тальвик.
Редактор: Сергей Михайлов