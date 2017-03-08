Новым директором Ласнамяэской гимназии стал Андрей Канте

Канте, занимающий сейчас пост руководителя по развитию Таллиннской Гуманитарной гимназии, стал победителем объявленного в январе открытого конкурса на замещение вакантной должности директора Ласнамяэской гимназии, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в городском департаменте образования.

Во время конкурса властям Таллинна поступило обращение от 50 сотрудников гимназии с просьбой дать второй шанс бывшему директору этой школы Юрию Беляеву, который был отправлен в отставку 30 ноября.

Сам Беляев также принял участие в конкурсе и даже вошел в финальную тройку кандидатов, но окончательное решение комиссия приняла не в его пользу.

И Юрий Беляев, и его предшественник на посту директора Ласнамяэской гимназии Александр Хаак (руководил школой 30 лет) состоят в Центристской партии. Андрей Канте, согласно коммерческому регистру, беспартийный.

После отставки Беляева исполняющей обязанности директора Ласнамяэской гимназии назначили завуча этой школы Мерье Тальвик.