Канцлер Австрии требует увязать субсидии ЕС с распределением беженцев

Как заявил Керн в интервью газете Die Welt, что если страны продолжат последовательно уклоняться от своих обязательств при решении миграционного вопроса или заниматься налоговым демпингом в ущерб соседям, то они не должны больше получать миллиардные выплаты из Брюсселя, передает dw.com.

Он отметил, что некоторые государства ожидали солидарности в вопросах экономического развития, безопасности и санкций в отношении России, но при этом в других вопросах и знать ничего не хотели о солидарности. "Выборочная солидарность должна в будущем привести и к выборочной готовности к выплатам", – убежден Керн.

Ранее с аналогичным предложением выступил кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц. "Германия проявляет солидарность, когда речь идет о помощи другим странам. Но если солидарность стала дорогой с односторонним движением, значит придется при следующем планировании общеевропейского бюджета увязать расходы на беженцев, например, с выплатами для аграрного сектора", – заявил в конце января социал-демократ.

К сентябрю этого года страны Евросоюза договорились распределить между собой 98 000 беженцев. Пока удалось распределить 13500 мигрантов, отмечает Die Welt. К примеру, Польша не приняла ни одного беженца при обязательстве разместить у себя 6182 человека, в Чехию допустили 12 мигрантов из запланированных 2679, пишет издание.

В то же время, по данным на 2015 год, восточноевропейские государства являются крупнейшими получателями субсидий ЕС – Польша (9,5 млрд евро), Чехия (5,7 млрд евро), Румыния (5,2 млрд евро) и Венгрия (4,6 млрд евро). А Австрия входит в число стран, которые вносят в общеевропейский бюджет больше, чем получают обратно. Вена делает вклад в размере 851 млн евро. Лидер по этому показателю – Германия, перечисляющая в европейскую казну 14,3 млрд евро.