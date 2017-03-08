Артур Тальвик подал заявление о вступлении в Свободную партию

Депутат Рийгикогу, представляющий фракцию Свободной партии, Артур Тальвик, который до сих пор не состоял в партии сообщил в среду, что подал заявление о вступлении в партию. Речь идет о подготовительном шаге для того, чтобы выставить кандидатуру на выборах председателя партии.

"По желанию многих членов Свободной партии и единомышленников по собственному желанию сегодня я вступил в партию", – написал Тальвик в социальных сетях, передает ERR Uudised.

Тальвик также добавил текст заявления о вступлении в партию.

Артур Тальвик баллотировался по списку Свободной партии на выборах в Рийгикогу в 2015 году и получил 7307 голосов.

23 апреля в Эстонском национальном музее в Тарту пройдет съезд Свободной партии, на котором выберут правление и председателя.

Член Свободной партии Евгений Криштафович пока единственный заявил, что выставит свою кандидатуру на пост председателя на съезде партии.

Нынешний глава партии Андрес Херкель больше выдвигаться на пост председателя не может.