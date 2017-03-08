Артур Тальвик вступил в Свободную партию

Депутат Рийгикогу, представляющий фракцию Свободной партии, Артур Тальвик, который до сих пор не состоял в партии, сообщил в среду, что подал заявление о вступлении в ряды свободников. Речь идет о подготовительном шаге для того, чтобы выставить кандидатуру на выборах председателя партии.

Тальвик сказал порталу ERR Uudised, что региональное правление Свободной партии в Харьюмаа в среду единогласно удовлетворило его заявление.

"По желанию многих членов Свободной партии и единомышленников, по собственному желанию, сегодня я вступил в партию", – написал Тальвик в социальных сетях.

Тальвик также добавил текст заявления о вступлении в партию.

Артур Тальвик баллотировался по списку Свободной партии на выборах в Рийгикогу в 2015 году и получил 7307 голосов.

23 апреля в Эстонском национальном музее в Тарту пройдет съезд Свободной партии, на котором выберут правление и председателя.

Член Свободной партии Евгений Криштафович пока единственный заявил, что выставит свою кандидатуру на пост председателя на съезде партии.

Нынешний глава политической силы Андрес Херкель больше выдвигаться на пост председателя не может.