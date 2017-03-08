В Эстонии разница зарплат мужчин и женщин не обязательно вызвана дискриминацией

В 2014 году в среднем женщины зарабатывали в час на полтора евро меньше, чем мужчины. Из этих 1,5 евро разница в 50 центов была вызвана тем, что мужчины занимали более высокооплачиваемые должности, а в один евро — тем, что находясь на аналогичных должностях, мужчины зарабатывали больше.

Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами с годами сокращается. Это связано и с тем, что в целом зарплаты стали распределяться более равномерно (снизилась разница между самыми высокими и самыми низкими заработными платами). По сравнению с 2010 годом разница зарплат на разных должностях сократилась, а на одинаковых должностях — увеличилась. До кризиса 2009 года разница зарплат на идентичных должностях тоже была выше, написал экономист Каспар Оя на сайте Банка Эстонии.

Если бы влияние препятствующих функционированию рынка проблем было снижено, то разница могла бы быть меньше. Например, если бы система присмотра за детьми ясельного возраста была более гибкой и предоставляла больше возможностей, то матери не должны были бы так долго сидеть дома после рождения ребенка. Существуют самые разные причины разницы в размере доходов мужчин и женщин, и совсем не обязательно, что они вызваны одной лишь дискриминацией.

Кроме того, зарплатам не дают выравняться сложившиеся в обществе обычаи и законы. И если снизить их влияние на рынок, то доходы мужчин и женщин улучшатся.

Если бы кто-то нанимал мужчин только из-за того, что это мужчина, то разница в зарплатах стала бы дополнительным расходом предприятия. Стоимость такой дискриминации обошлась бы работодателю в 3000 евро в год, именно столько составляет разница зарплат мужчин и женщин на разных должностях.

Несмотря на то, что разница в заработках существенная, некоторые сравнительные показатели все же позитивны.

Согласно недавно опубликованным данным Eurostat, в эстонских организациях, где работает по меньшей мере 10 человек, 42% руководителей — женщины. Это один из наиболее высоких показателей в Европе.

Для оценки разницы зарплат использовались данные структурного анализа 2014 года. Это наиболее масштабное исследование заработных плат Эстонии, которое включает данные о работниках на 312 должностях.