Министр экономики Эстонии спустя семь лет восстанавливает работу комиссии по транзиту

В своем письме Симсон написала следующее:

"Министерство экономики радо сообщить вам о проведении собрания транзитной комиссии. Комиссия по транзиту была сформирована в 2003 году с целью уточнения государственной политики в сфере транзита и принятия мер, необходимых для развития транзитного сектора. Последние семь лет комиссия не работала. Но как министр я считаю работу этой консультационной комиссии очень важной и по этой причине восстанавливаю ее работу".

Письма были разосланы Министерству иностранных дел, Департаменту технического надзора, Налогово-таможенному департаменту, Департаменту водных путей, НКО Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (Ассоциация логистики и транзита), Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии, АО Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога), АО Tallinna Sadam (Таллиннский порт), холдинговой компании Rail Baltic Estonia OÜ, транспортной фирме AS EVR Cargo, AS Sillamäe Sadam (Силламяэский порт), топливным и транзитным фирмам AS Alexela Oil, E.R.S. AS, Kühne + Nagel AS и AS Vopak E.O.S

По планам, собрание комиссии должно состояться 18 апреля в Министерстве экономики.