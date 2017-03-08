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Союз рыбаков: планируемые льготы должны коснуться всех судов и моряков в Эстонии ({{commentsTotal}})

Рыболовецкое судно. Иллюстративная фотография. Автор: TASS/Scanpix
Экономика
Экономика

Намечаемые правящей коалицией в Эстонии налоговые льготы для торговых судов должны распространяться на все суда, в том числе, на рыболовецкие суда, считают представители Союза тралового лова Эстонии.

"Союз тралового лова Эстонии считает, что налоговые льготы в морском секторе обязательно нужны, однако они должны касаться не только торговых судов, но всего гражданского флота Эстонии и работающих в судоходстве экипажей", – написал член правления союза Мати Саревет министру экономики Кадри Симсон.

По словам Саревета, под эстонским флагом сейчас ходят пять траловых судов общим водоизмещением 8472 тонны. Поскольку и на торговых, и на рыболовецких судах работают моряки с дипломами одинакового уровня, планы ввести налоговые льготы только для торговых судов могут оказаться проявлением неравного отношения на внутригосударственном уровне.

"Создавая налоговую систему, отдающую предпочтение только определенному кругу судовладельцев и моряков, государство на внутригосударственном уровне нарушит конкурентоспособность морского сектора в Эстонии, поскольку у тех, кого эти льготы касаются, неизбежно получается конкурентное преимущество перед теми, у кого этих льгот нет", – подчеркнул Саревет.

В Союзе тралового лова Эстонии отметили, что в ЕС нет ни одной страны, где применялись бы подобные различия в морском секторе. У ближайших к Эстонии соседей, например, в Литве действует система, в соответствии с которой налоговые льготы охватывают в равной мере всех судовладельцев и моряков.

Правительство хочет привлечь суда под эстонский флаг

В конце февраля правительство сообщило, что для привлечения судов под флаг Эстонии рассматривается возможность установить потолок социального налога относительно зарплат моряков.

Поскольку уровень эстонских налогов слишком высок, то чтобы привлечь судоходные компании под эстонский флаг, правительство рассматривает возможность провести изменения системы основы налоговой базы как по подоходному, так и по социальному налогу и по страхованию от безработицы. Если преимущественным правом взимания подоходного налога является страна-местоположение оператора, то социальный налог платится в зависимости от того, под флагом какой страны ходит судно.

Как предложила кабинету министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, налоговая база учета доходов, в том числе и социального налога, для рядового состава могла бы составлять 500 евро на одного работника, для младших офицеров – 1000, а для старших – 1500 евро.

После вступления в силу новой налоговой системы, налоги в казну государству могли бы составить с одного судна в 2019 году до 88 764 евро. Поправки могли бы привлечь под эстонский флаг 15 грузовых судов, от которых поступило бы таким образом 700 000 евро.

К 2029 году численность судов составила бы уже до 165, а налоговые поступления – до 189 млн евро, а к 2039 году соответственно численность судов составила бы 300 а налоговые поступления – 636,1 млн евро.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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