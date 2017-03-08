Подготовка к школе в Ыйсмяэском русском лицее подорожает

С нового учебного года расположенный в столичном районе Хааберсти Ыйсмяэский русский лицей повысит плату за подготовку детей к школе.

Если сейчас занятие в подготовительной группе обходится родителю будущего первоклассника в 25 евро в месяц, то 1 октября сумма вырастет до 30 евро.

Соответствующий приказ на этой неделе подписал глава городского Департамента образования Андрес Паюла.

Цены на подготовительные занятия в Ыйсмяэском русском лицее не менялись с 2011 года. Администрация учебного заведения аргументировала рост цен увеличением расходов на оплату труда педагогов и необходимостью обновить учебные средства.

Всего в новом учебному году школа хочет открыть 4-5 подготовительных групп, в которых будут обучаться от 80 до 100 детей.

Занятия в подготовительных группах начинаются с октября и проходят 2 раза в неделю.