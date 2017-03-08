Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"

Многие иностранцы не смогут попасть на музыкальный конкурс "Евровидение-2017" в мае, который состоится в Киеве, из-за ограниченного количества билетов, заявил исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Павел Грицак.

"МВЦ (Международный выставочный центр) – одна из самых маленьких площадок за последние пять лет "Евровидения" (около 8000 мест), и билетов не хватает", – отметил Грицак в интервью "Комсомольской правде на Украине", передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что европейцы абсолютно не боятся ехать на Украину. Исполнительный продюсер добавил, что схему сцены и зрительных трибун менять никто не будет, так как билеты уже продаются.

Грицак также сообщил, что некоторые делегации запрашивают усиленные меры безопасности. "Есть некоторые делегации, и это не только из России, которые делают запрос на усиленные меры безопасности, и организаторы идут им навстречу. Пока что у нас одинаковый подход ко всем делегациям", – сказал он.

МВЦ – главная арена "Евровидения-2017"

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр (МВЦ), который расположен на левом берегу Днепра в Киеве.

Победители эстонского песенного конкурса Eesti Laul Лаура и Койт Тооме выступят с песней "Verona" 11 мая.

МВЦ – самый крупный выставочный комплекс Украины, объединяющий три павильона общей площадью 58 000 квадратных метров, из которых более 28 000 – выставочные залы.

Предыдущий конкурс состоялся в Стокгольме на Globe Arena, которая вмещает от 14 000 до 16 000 зрителей. Кроме того, здесь был открыт пресс-центр для более чем 1500 журналистов.