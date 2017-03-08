rus.err.ee

Дипломаты шести стран Восточной Европы попросили в Сенате США помощи против России ({{commentsTotal}})

Председатель подкомитета Сената США по ассигнованиям Линдси Грэм (в центре справа) в начале заседания. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Послы Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Грузии и глава МИД Украины во вторник обратились к членам верхней палаты американского парламента за поддержкой для отражения вмешательства со стороны России и заявили, что Вашингтон не должен отменять введенные в отношении России санкции.

Встреча с восточноевропейскими дипломатами состоялась 7 марта подкомитете по ассигнованиям Сената США по приглашению председателя подкомитета, сенатора Линдси Грэма, передает BNS.

"Пока Россия не уйдет с украинской земли, не должно быть никакого облегчения санкций. Если вообще [что-то делать с санкциями], то их надо нарастить", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По данным агентства Reuters, дипломаты из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Грузии поддержали позицию украинского министра и описали стремления своих и других стран сократить зависимость от российского природного газа. "Мы действительно думаем о диверсификации (источников энергии)", - сказал посол Польши в Вашингтоне Петр Вильчек.

Грэм созвал стороны на встречу в то время, когда многие обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп может не оказать Москве решительного противодействия.

Грэм дал понять, что поддерживает дальнейшее оказание помощи и назвал его важным с точки зрения США. "Чем более вы в безопасности, тем более в безопасности мы", - добавил он.

Трамп неоднократно с похвалой отзывался о президенте РФ Владимире Путине и призывал к улучшению отношений с Москвой. Грэм неоднократно выступал с критикой подобных заявлений Трампа.

По словам Грэма, и он хочет улучшения отношений с Россией, но это, по его мнению, произойдет только в том случае, если Россия изменится. Он выступил со своим заявлением после обеда с Трампом. Грэм сказал восточноевропейским дипломатам, что новый президент станет для них хорошим союзником.

На вопрос членов подкомитета, какая помощь была бы наиболее полезна, дипломаты ответили, что военная помощь, в том числе оборонительное вооружение.

Дипломаты назвали действия России «гибридной войной», в которой Москва объединяет кибератаки, пропаганду и применение силы. Посол Грузии Давид Бакрадзе рассказал комитету о переданных российскими СМИ сообщениях, в которых грузинов предупреждают не вступать в НАТО.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
В Эстонии разница зарплат мужчин и женщин не обязательно вызвана дискриминацией
Союз рыбаков: планируемые льготы должны коснуться всех судов и моряков в Эстонии
Министр экономики Эстонии спустя семь лет восстанавливает работу комиссии по транзиту
Подготовка к школе в Ыйсмяэском русском лицее подорожает
В Эстонии есть специальности, где женщины зарабатывают больше мужчин

По данным статистики, в 2015 году в Эстонии разница в оплате труда составляла 22%. Это означает, что почасовая оплата у женщин почти на пятую часть меньше, чем у мужчин. Департамент статистики по случаю 8 марта нашел специальности, где женщины зарабатывают больше мужчин.

Артур Тальвик вступил в Свободную партию

Открытие автобусных остановок на улице Паэпарги в Ласнамяэ перенесено на весну
Новым директором Ласнамяэской гимназии стал Андрей Канте
Мнение / Интервью
Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отныне не только музыкант, но и модный художник, развивающий собственное направление в искусстве — брендреализм. В интервью телеканалу ETV+ Шнуров отметил, что суть этого направления заключается в том, что завышенная стоимость вещей — это во многом продукт манипуляций.

Мотогонщица Анастасия Коваленко: в большей степени я ощущаю себя эстонкой

Андрей Крашевский: Москва закрепляет за собой ведущую роль в сирийском урегулировании
Глава эстонской адвокатуры: популисты несут угрозу для правовой системы
Ида-Вирумаа
В ближайшую субботу в Нарве вновь пройдет блошиный рынок
В Нарве при пожаре в жилом доме пострадал человек
В смерти попавшего под колеса погрузчика в Мяэтагузе мальчика виновных не нашли
Нарвитянин, нанесший смертельный ножевой удар знакомому в ягодицу, признан виновным
Бывший нарвский префект Артур Пярноя не признал вины в присвоении денег
Выбор редакции
Опрос: более 90% работников в Эстонии ходят на работу больными
За убийство в Палдиски с целью грабежа суд приговорил подростка к девяти годам тюрьмы
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
Eesti Laul
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
Лаура и Койт Тооме поедут на Евровидение не впервые
Монс Зелмерлев поднял на ноги Saku Suurhall, исполняя свой знаменитый хит
За рубежом
Боевики группировки ИГИЛ напали в Кабуле на военный госпиталь
Дипломаты шести стран Восточной Европы попросили в Сенате США помощи против России
В США поезд столкнулся с автобусом: четверо погибли, десятки ранены
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Сайт WikiLeaks начал публикацию документов из центра киберразведки ЦРУ
Венгерский парламент одобрил создание спецлагерей для беженцев
Эстония
ФОТО: в среду Керсти Кальюлайд посетила эстонскую школу в Хельсинки

Во вторник президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в Финляндию с двухдневным визитом. Во второй день президентская чета посетила школу Latokartano в Хельсинки, где учится сотня детей, чьим родным языком является эстонский.

Покидающий минобр канцлер Янар Холм получил премию в размере 16 000 евро
На ярмарке труда в Пылваском уезде предложат более 150 рабочих мест
Евгений Осиновский обсудит в Брюсселе перспективы промышленности и рынка труда
Суд: Тартуская тюрьма незаконно сообщила посольству РФ личные данные Устименко
Центристская партия рассчитывает выставить на продажу свой дом на Тоомпеа в апреле
Оппозиция раскритиковала план Урмаса Рейнсалу по оптимизации деятельности правительства
Экономика
LHV планирует выплатить дивиденды в размере 15 центов за акцию
Банк Эстонии: цены растут из-за повышениея акцизов в Эстонии и плохой погодой на юге Европы
06.03
МИД Эстонии направил на согласование проект ратификации СЕТА
06.03
Паром Piret успешно прошел ходовые испытания
06.03
Турпоток из Эстонии в Россию в январе вырос на 15%
06.03
Число страховых мошенничеств в Эстонии за год выросло на треть
06.03
Peugeot-Citroen объявил о покупке Opel за 2,2 млрд евро
Спорт
Команда Тартуского университета вышла в полуфинал ББЛ
Контавейт вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэлссе
Союз легкой атлетики остался доволен выступлением сборной Эстонии на ЧЕ в Белграде
Контавейт уверенно преодолела стартовый раунд квалификации в Индиан-Уэллсе
В общем зачете победу в ЧМ в Лахти одержала сборная Норвегии
Райн Вейдеман покидает "Калев/Крамо"
Обладателем Кубка Эстонии по футзалу стал "Аугур Энемат"
Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане
Чемпионат Эстонии по футболу стартовал с ряда сенсаций
Культура
Театр NUKU покажет спектакль для малышей от 10 месяцев

12 марта в театре NUKU состоится премьера звуковой постановки "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" ("Nutude salajutud") для детей от 10 месяцев до двух лет.

ФОТО: Калью Комиссаров в эфире и за кадром Эстонского телевидения
Скончался актер и постановщик Калью Комиссаров
В театре "Эндла" поставили документальный спектакль о жителях Пярнумаа
Разное
Во французком зоопарке злоумышленники убили носорога и отрезали его рог
В феврале эфирный рейтинг ETV+ пошел на спад
Судно Viking Line не вышло из порта Таллинна по техническим причинам
В Эстонии запускают в обращение новые евромонеты
Российская авиакомпания обучит сотрудников самообороне для защиты от агрессивных пассажиров
03.03
В таллиннском Ботаническом саду открылась выставка орхидей
03.03
В связи с весенним нерестом рыб вводится ряд запретов на рыбную ловлю
03.03
Февраль был на 2 градуса теплее обычного
Последние новости
14:52
Боевики группировки ИГИЛ напали в Кабуле на военный госпиталь
14:49
Дипломаты шести стран Восточной Европы попросили в Сенате США помощи против России
13:50
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
13:06
Подготовка к школе в Ыйсмяэском русском лицее подорожает
12:55
Союз рыбаков: планируемые льготы должны коснуться всех судов и моряков в Эстонии
12:48
В ближайшую субботу в Нарве вновь пройдет блошиный рынок
12:32
Министр экономики Эстонии спустя семь лет восстанавливает работу комиссии по транзиту
12:28
В Эстонии разница зарплат мужчин и женщин не обязательно вызвана дискриминацией
11:49
Артур Тальвик вступил в Свободную партию
11:28
Канцлер Австрии требует увязать субсидии ЕС с распределением беженцев
11:27
Новым директором Ласнамяэской гимназии стал Андрей Канте
11:01
В Эстонии есть должности, на которых женщины зарабатывают больше мужчин
10:54
Открытие автобусных остановок на улице Паэпарги в Ласнамяэ перенесено на весну
10:44
ФОТО: в среду Керсти Кальюлайд посетила эстонскую школу в Хельсинки
Полезно знать
Актуальная камера
Актуальная камера 07.03.2017 (20:00)

Погода
В среду местами мокрый снег, 0..+4
За рубежом
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях
Министр обороны ФРГ: настало время для модернизации Бундесвера
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
Эстония
Оппозиция раскритиковала план Урмаса Рейнсалу по оптимизации деятельности правительства
Минэкономики готово рассмотреть идею Таллинна забирать штрафы за превышение скорости себе
Спасателям и неравнодушным жителям страны вручили медали
На ярмарке труда в Таллинне предложили свыше 2000 вакансий
В волости Сауга в Пярнумаа разгорелся конфликт из-за административной реформы
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна