Дипломаты шести стран Восточной Европы попросили в Сенате США помощи против России

Послы Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Грузии и глава МИД Украины во вторник обратились к членам верхней палаты американского парламента за поддержкой для отражения вмешательства со стороны России и заявили, что Вашингтон не должен отменять введенные в отношении России санкции.

Встреча с восточноевропейскими дипломатами состоялась 7 марта подкомитете по ассигнованиям Сената США по приглашению председателя подкомитета, сенатора Линдси Грэма, передает BNS.

"Пока Россия не уйдет с украинской земли, не должно быть никакого облегчения санкций. Если вообще [что-то делать с санкциями], то их надо нарастить", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По данным агентства Reuters, дипломаты из Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Грузии поддержали позицию украинского министра и описали стремления своих и других стран сократить зависимость от российского природного газа. "Мы действительно думаем о диверсификации (источников энергии)", - сказал посол Польши в Вашингтоне Петр Вильчек.

Грэм созвал стороны на встречу в то время, когда многие обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп может не оказать Москве решительного противодействия.

Грэм дал понять, что поддерживает дальнейшее оказание помощи и назвал его важным с точки зрения США. "Чем более вы в безопасности, тем более в безопасности мы", - добавил он.

Трамп неоднократно с похвалой отзывался о президенте РФ Владимире Путине и призывал к улучшению отношений с Москвой. Грэм неоднократно выступал с критикой подобных заявлений Трампа.

По словам Грэма, и он хочет улучшения отношений с Россией, но это, по его мнению, произойдет только в том случае, если Россия изменится. Он выступил со своим заявлением после обеда с Трампом. Грэм сказал восточноевропейским дипломатам, что новый президент станет для них хорошим союзником.

На вопрос членов подкомитета, какая помощь была бы наиболее полезна, дипломаты ответили, что военная помощь, в том числе оборонительное вооружение.

Дипломаты назвали действия России «гибридной войной», в которой Москва объединяет кибератаки, пропаганду и применение силы. Посол Грузии Давид Бакрадзе рассказал комитету о переданных российскими СМИ сообщениях, в которых грузинов предупреждают не вступать в НАТО.