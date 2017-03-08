Боевики группировки ИГИЛ напали в Кабуле на военный госпиталь ({{commentsTotal}})
Вооруженные люди, переодетые медиками, напали на крупнейший военный госпиталь в Кабуле. В здании продолжается стрельба, сообщает министерство обороны Афганистана. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".
Один из сотрудников госпиталя Сардар Дауд сказал в интервью Би-би-си, что слышал взрыв у главных ворот, после чего началась стрельба.
По меньшей мере один человек убит. Итогое число жертв может оказаться больше.
Госпиталь, рассчитанный на 400 пациентов, расположен вблизи американского посольства.
"Я видел человека в белом халате - он начал стрелять в меня. Я прыгнул вниз по лестнице, а он открыл огонь по одному из моих коллег", - сказал доктор Абдул Кадир.
Президент Афганистана Ашраф Гани назвал это нападение "попранием всех человеческих ценностей".
"Во всех религиях больницы считаются неприкосновенными, и нападение на больницу - это атака на весь Афганистан", - сказал президент.
Насколько известно, от трех до пяти человек с автоматами и гранатами проникли на территорию госпиталя и заняли позиции на третьем и четвертом этажах, сообщает агентство Рейтер.
Представитель министерства обороны сказал, что неизвестное число нападающих все еще находится внутри госпиталя и продолжает перестрелки с силами безопасности.
Как минимум 54 человека ранены, сообщает телекомпания Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Редактор: Артур Тооман