ФОТО и ВИДЕО: боевики группировки ИГИЛ напали в Кабуле на военный госпиталь

Вооруженные люди, переодетые медиками, напали на крупнейший военный госпиталь в Кабуле. В здании продолжается стрельба, сообщает министерство обороны Афганистана. Погибли более 30 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Один из сотрудников госпиталя Сардар Дауд сказал в интервью Би-би-си, что слышал взрыв у главных ворот, после чего началась стрельба.

Пресс-секретарь министерства обороны Афганистана генерал Давлат Вазири сказал, что более 30 человек погибли и около 50 ранены в результате сегодняшней атаки. Основная часть погибших и пострадавших - пациенты госпиталя и медики, сообщает ТАСС.

"Я видел человека в белом халате - он начал стрелять в меня. Я прыгнул вниз по лестнице, а он открыл огонь по одному из моих коллег", - сказал доктор Абдул Кадир.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал это нападение попранием всех человеческих ценностей.

"Во всех религиях больницы считаются неприкосновенными, и нападение на больницу - это атака на весь Афганистан", - сказал президент.

Насколько известно, от трех до пяти человек с автоматами и гранатами проникли на территорию госпиталя и заняли позиции на третьем и четвертом этажах, сообщает агентство Рейтер.

Представитель министерства обороны сказал, что нападающие все еще находятся внутри госпиталя и продолжают перестрелки с силами безопасности.

Как минимум 54 человека ранены, сообщает телекомпания Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.