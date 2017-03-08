Криштафович готов дать бой Тальвику: стиль руководства Свободной партией нужно менять

Внутренний оппозиционер Свободной партии Евгений Криштафович готовится дать бой Артуру Тальвику на предстоящих в апреле выборах председателя политической организации. По его словам, партии следует вернуться к тем принципам, на которые она опиралась несколько лет назад.

"Мандат, выданный авансом Свободной партии нашими избирателями, на сегодняшний день практически растрачен, и ничего путного за это время партия, к сожалению, не сделала. Отчасти ей было сложно проявить себя, находясь в оппозиции, но главная причина неуспеха заключается в том, что члены фракции в Рийгикогу отошли от заявленных принципов, на которых формировалась Свободная партия, и ступили на скользкий путь коррупции", - сказал Криштафович порталу rus.err.ee.

"Я имею ввиду ситуацию с "крышевыми" деньгами, распределение которых мы жестко критиковали перед выборами, и за "распил" которых фракция активно взялась сразу же, как только ей открылась такая возможность. А Артур Тальвик стал символом неуклюжих попыток репрессий в отношении инакомыслящих, которые этому "распилу" противостоят", - намекнул Евгений Криштафович на попытку своего исключения из партии.

"Подобное двуличие привело к устойчивому падению рейтинга партии, и сегодня исправить ситуацию можно только признав допущенные ошибки и кардинально изменив стиль руководства Свободной партией, вернув ее к изначально заявленным ценностям открытости и прозрачности", - заявил Криштафович.

На данный момент известно, что бороться за пост председателя Свободной партии будут Евгений Криштафович и Артур Тальвик, который в среду, 8 марта, вступил в ряды политической организации.

В декабре Евгений Криштафович подверг резкой критике поведение свободников при распределении "крышевых денег", после чего Артур Тальвик выступил с призывом исключить его из партии.

В январе правление Свободной партии на закрытом заседании решило не исключать Евгения Криштафовича из своих рядов. Свободники признали поведение внутрипартийного оппозиционера неправильным, но решили дать ему еще один шанс.

Свободную партию Эстонии официально зарегистрировали 7 октября 2014 года. Создана она была 20 сентября, когда на учредительном собрании был принят устав и программа партии, а также утверждена символика политической организации.

Председателем партии выбрали Андреса Херкеля, а Евгений Криштафович вошел в состав исторического, первого правления политической силы.

На парламентских выборах 2015 года Свободная партия получила восемь депутатских мест.