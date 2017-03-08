Эксперт: на рынке недвижимости вновь возникают сомнительные проекты

По его словам, на рынок вернулись застройщики, которые пытаются оживить провалившиеся из-за экономического спада 2008-го года нерациональные проекты, передает в среду, 8 марта, служба новостей "Радио 4".

Вахтер пояснил, что в период бума с 2005 по 2007 год были допущены ошибки: дома возводились в неподходящих районах. Там не было подъездных дорог или необходимой инфраструктуры: детсадов, школ, магазинов и автобусного сообщения. Например, в Таллинне и окрестностях столицы остаются по меньшей мере десять проектов, к которым особого покупательского интереса быть не должно.

Однако, как отметил эксперт, сейчас рынок недвижимости разогрет и на нем пробуют свои силы люди, не имевшие прежде такого опыта.

Мартин Вахтер добавил, что из-за слишком большого количества "шальных" денег могут быть приняты и неразумные решения.