IRL обвинил центристов в составлении предвыборной программы за счет налогоплательщиков

В четверг в таллиннское горсобрание поступит проект постановления о запуске новой "Позитивной программы Таллинна". Программа будет составлена городскими чиновниками на основании соцопросов жителей столицы, проведенных за счет городского бюджета, и по мнению оппозиционной в Таллинне партии Союз отечества и Res Publica (IRL), это эквивалентно составлению предвыборной программы Центристской партии за счет налогоплательщиков.

По мнению члена ревизионной комиссии столичного горсобрания Кайдо Кукка (IRL), в данном случае повторяется история четырехлетней давности, сообщил в среду новостной портал ERR.

"На прошлых местных выборах Центристская партия представила разработанную за городские деньги позитивную программу Таллинна как собственную предвыборную программу. Несмотря на критику этой деятельности, прозвучавшую четыре года назад, снова перед выборами в горсобрание направляется инициатива о позитивной программе Таллинна. Для составления прошлой программы организовывались конференции, встречи с некоммерческими организациями и горожанами — и все это оплачивалось из городского бюджета. Похоже, что и в этом году будет то же самое", - сказал Кукк.

Кукк поддерживает то, что горуправа привлекает граждан и интересуется их мнением о том, как улучшить жизнь в городе, но считает недопустимым строить на этой основе предвыборную программу правящей в Таллинне партии. "Городским властям пора понять, что у города и Центристской партии — разные бюджеты, и каждая партия должна проводить предвыборную кампанию и составлять предвыборную программу за собственный счет", - подчеркнул Кукк.

Центристская партия: результаты соцопросов могут использовать все партии

Вице-мэр и исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас пояснил ERR, что предвыборная программа Центристской партии состоит из трех частей: общегосударственные обещания, обещания в целом по Таллинну и отдельные программы для каждого района столицы, при составлении которых учитывается мнение жителей города, т. е. "Позитивная программа Таллинна".

Аас отметил, что сохранение высокой популярности центристов в Таллинне в действительности объясняется деятельностью партии по управлению городом, и указал, что другие партии также могут использовать результаты опросов. "Разумеется, мы берем за основу те темы, которые предлагают люди, и этот опрос ведь не секретный, - сказал он. - Если другая партия хочет использовать те же темы или предложения в своей предвыборной платформе, то это ведь никому не запрещается".

Аас не дал четкого ответа на вопрос о том, в какой мере Центристская партия продолжит практику включения в свою предвыборную платформу обещаний, составленных городскими чиновниками на основе оплаченных городом опросов.

"Я даже не могу ответить, изменится ли что-то или не изменится. Точно не будет на сто процентов так же, как в прошлый раз, но мы спрашиваем у людей, что они хотят, и рекомендуем всем партиям в действительности исходить из желаний людей, но разумеется, там появятся еще и другие пункты, которые больше политические пункты, идущие от партии", - пояснил и.о. мэра Таллинна.

Аас не смог ответить, в какую сумму обойдется опрос жителей города, который опять проводится в год местных выборов, но призвал все партии использовать его результаты.