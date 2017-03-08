У жителя Нарвы полиция случайно нашла склад оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны

Приехавший утром, 7 марта, по вызову в один из частных домов в районе Кренгольма в Нарве полицейский патруль случайно обнаружил в доме значительное количество деталей оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также приведенное в рабочее состояние оружие и детали от артиллерийских систем времен Второй мировой войны.

По данному поводу было начато уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия запрещенного к гражданскому обороту, сообщила Вируская окружная прокуратура.

По словам помощника прокурора Павла Гордиевски, если жители города видят или знают, что кто-то собирает оружие или боеприпасы времен войны, то следует незамедлительно информировать об этом полицию, так как склонность некоторых лиц хранить взрывчатые вещества в жилых помещениях многоквартирных домах и подвалах, могут быть опасны для всех соседей.

Старожилы города должны помнить случаи самоподрыва в квартирах, так называемых "черных следопытов", когда были повреждены и стены домов, где они жили.