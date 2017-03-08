НАТО беспокоят планы Косова создать армию

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в среду Брюсселе, передает ТАСС.

"Сегодня я беседовал с (президентом Косово) Хашимом Тачи и (главой правительства) Исой Мустафой, чтобы выразить серьезные опасения союзников по НАТО относительно недавних предложений властей Косово о преобразовании Сил безопасности Косово в вооруженные силы без конституционных изменений", - отмечается в тексте.

Ранее парламент республики одобрил инициативу по реформированию полицейских сил в полноценную армию. Данную меру предложили Тачи, Мустафа и председатель парламента Кадри Весели.

Впервые о подобной реформе, не предусмотренной ни резолюцией ООН, ни договоренностями Приштины с Белградом, достигнутыми при посредничестве Евросоюза, в Косово заговорили после инцидента с поездом Белград - Косовска- Митровица. Как заявил на заседании СБ ООН президент Сербии Томислав Николич, формирование армии непризнанной республики станет серьезным нарушением резолюции 1244, а также создаст серьезную угрозу усилиям по стабилизации ситуации во всем регионе Западных Балкан.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза, посвященном косовскому урегулированию, также заявил, что Россия считает недопустимыми планы по созданию ВС Косово.