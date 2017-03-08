Nordica заявила о готовности к председательству Эстонии к ЕС

Национальный авиаперевозчик Nordica завершил начатую с прошлого года подготовку к обслуживанию повышенного пассажиропотока между Таллинной и Европой во время председательства Эстонии в ЕС.

В последние месяцы было повышено число рейсов и посадочных мест на основных маршрутах и приняты меры для оперативного наращивания интенсивности авиасообщения в случае необходимости, говорится в распространенном в среду сообщении авиакомпании.

По словам председателя правления Nordica Яана Тамма, подготовка включала в себя координацию действий с Государственной канцелярией, а также анализ интенсивности пассажиропотока во время во время литовского председательства в ЕС около двух лет назад.

Число рейсов и посадочных мест на маршруте Таллинн-Брюссель было увеличено до 10 раз в неделю или примерно 2000 посадочных мест. При необходимости, это число может быть дополнительно увеличено.

По сравнению с прошлым годом число посадочных мест в период с июня по ноябрь будет увеличено на 22% или на 15 000 мест. При этом компания готова расширять базовый план полетов по мере уточнения графика мероприятий и роста спроса, заключив для этой цели соглашения о возможном обмене самолетами со своим стратегическим партнером — польским авиаперевозчиком LOT, и другими авиакомпаниями.

Число рейсов и посадочных мест увеличены не только на брюссельском направлении, но и на других маршрутах, связывающих Таллинн с Нидерландами, Швецией, Германией и Польшей. В общей сложности число рейсов увеличено более чем на 15%, а посадочных мест — на 30%.