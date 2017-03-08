Samsung начал проверку сведений об использовании своих телевизоров для прослушки

Южнокорейская компания Samsung начала изучать опубликованные WikiLeaks документы о том, что ЦРУ могло использовать их телевизоры для прослушки.

"Мы в курсе сообщений, о которых идет речь, и срочно занимаемся рассмотрением этого вопроса", — сообщили в пресс-службе Samsung. В Samsung подчеркнули, что защита личной информации является высшим приоритетом для компании, передает "Новая газета".

Напомним, накануне WikiLeaks опубликовал около девяти тысяч документов ЦРУ. По информации организации, спецслужба взламывала смартфоны на базе iOS, Android и Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, превращая их в микрофоны. Как следует из представленных документов, кибератаки для проникновения в программное обеспечение телевизоров Samsung были разработаны ЦРУ совместно с британской разведкой Ми-5.

В Apple уже заявили, что после первичного анализа документов WikiLeaks, стало понятно, что в последней версии iOS компания устранила большинство уязвимостей IPhone, которые ЦРУ могло использовать для взлома смартфонов.