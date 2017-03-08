В квартире в Таллинне тяжелые ожоги получила сирийская беженка

Во вторник вечером в Таллинне при невыясненных обстоятельствах серьезные ожоги получила сирийка, прибывшая в Эстонию по европейской миграционной программе.

В 17:30 пострадавшую женщину 22-лет доставили доставили с больницу из квартиры на улице Маяка. Сейчас она находится без сознания, ее состояние крайне тяжелое, сказала в среду журналистам прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск.

По словам Каск, в момент несчастного случая в квартире находился ее супруг-сириец, 19-летний молодой человек, и ребенок-младенец. "Скорую помощь вызвала самая пострадавшая", – сказала Каск.

Рассматриваются три версии: преступление, несчастный случай и попытка самоубийства. Возбуждено уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса, касающейся причинения тяжелых травм по неосторожности.

Муж пострадавшей задержан на 48 часов.

Несмотря на то, что мужчина задержан, нельзя исключать и другие версии: как несчастный случай, так и попытку самоубийства, подчеркнула полиция. Например, часть собранных доказательств поддерживает эти версии.

Мужчина, испытывающий проблемы в общении из-за языкового барьера, заявил, что не виноват в произошедшем. Также выяснилось, что он пытался потушить охвативший женщину огонь, но его высказывания являются противоречивыми, отметила полиция.

Ребенок передан специалистам.

Семья прибыла в Эстонию в июне прошлого года из Греции в рамках программы приема беженцев.