Рейнсалу отметил резкое снижение преступности среди несовершеннолетних

По сравнению с ситуацией десятилетней давности, преступность среди несовершеннолетних снизилась более чем в три раза, что является знаковым событием для правоохранительной сферы Эстонии.

Об этом в среду, 8 марта, заявил министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу в выступлении перед Рийгикогу, посвященном направлениям развития государственной политики в сфере борьбы с преступностью.

"За последние десять лет ни в один год не было зарегистрировано так мало преступлений, совершенных несовершеннолетними, как в 2016 году. Число (совершенных) несовершеннолетними преступлений снизилось примерно до 1000 (случаев), что более чем три раза меньше, чем десять лет назад", - сказал министр.

Он отметил, что государство создает особую систему реагирования на проступки и преступления несовершеннолетних, стремясь выявить реальные причины проблемного поведения, предлагая поддержку детям и семьям, и предотвращая рецидивы через осознание последствий преступных действий.

Министр подчеркнул, что для сложных поведенческих проблем нет простых решений, и решение для каждого случая должно быть индивидуальным с применением воспитательных, образовательных и социальных мер.

Рейнсалу также отметил угрозу для общества, которую несут в себе особо тяжкие преступления, такие как убийства и изнасилования, и предложил ужесточить наказания за них.

"Государство должно защищать общество от самых опасных преступников, т. е. людей, которые неоднократно убивали, насиловали или совершали тяжкие сексуальные преступления. Хотя такие преступники образуют очень маленькую часть от общего числа преступников, такие преступления серьезно влияют на чувство защищенности в обществе, поэтому к ним нужно относиться по-другому, чем раньше", - отметил министр.

По его мнению, можно рассмотреть применение пожизненного заключения за неоднократные изнасилования и причинение тяжкого вреда здоровью.