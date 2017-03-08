rus.err.ee

"АК": с руководства Пярнуской больницы сняли подозрения в злоупотреблениях ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Ирина Газизулина

Изучив скандальные обвинения в злоупотреблениях против руководства Пярнуской больницы, специальная комиссия пришла к выводу, что оснований для выдвижения обвинений нет, поэтому совет медучреждения решил оставить всех членов руководства на занимаемых должностях.

Об этом в среду, 8 марта, сообщила "Актуальная камера".

Скандал вокруг руководства Пярнуской больницы начал разгораться еще несколько месяцев назад, когда в СМИ появилась информация о покупке люксового служебного автомобиля для главы медучреждения Урмаса Суле. Позднее стали говорить, что сотрудники больницы в течение многих лет выполняли хозяйственные работы в доме Суле. Кроме того, были подозрения, что руководство больницы умолчало о крупной денежной недостаче, которая возникла в бюджете организации еще в 2012 году.

Чтобы разобраться в запутанной ситуации, была создана рабочая группа из представителей Пярнуской больницы, членов ее совета, а также чиновников местного и государственного уровня. По мнению председателя совета Пярнуской больницы Энна Раадика, это должно внушать доверие к выводам комиссии.

"С самого начала и до конца в рабочей группе был советник по юридическим вопросам канцелярии пярнуского горуправления. Также руководитель внутреннего аудита Министерства социальных дел. Так что это уже должно быть гарантией", - сказал Раадик.

По итогам разбирательства рабочая группа вынесла решение, что чаша весов больше склоняется в сторону доверия к руководству больницы, чем к подозрениям. При этом была учтена удовлетворенность большинства сотрудников больницы условиями работы, которые они в среднем оценили на 3,5 балла из четырех. Рабочая группа также учла и развитие медучреждения, которое за последние 12 лет выдвинулось на ведущие позиции в Западной Эстонии.

Предположительно, информацию о недостатках в работе больницы передал в СМИ бывший руководитель хозяйственной службы медучреждения Рихо Типп. В ходе структурных изменений его должность была сокращена, и Типп потерял работу. По мнению Раадика, сокращенный сотрудник повел себя недостойно. "Человек, который несколько лет знал о происходящем, повел себя недостойно. У него была возможность обратиться в правоохранительные органы", - сказал он.

Совет Пярнуской больницы постановил, что все члены правления больницы, в том числе и председатель правления Урмас Суле, останутся на занимаемых должностях.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Не дождавшись ответа правительства, Нарвская школа для взрослых перешла на систему 60/40
В квартире в Таллинне тяжелые ожоги получила сирийская беженка
"АК": с руководства Пярнуской больницы сняли подозрения в злоупотреблениях
Эстония и Финляндия объединят государственные инфосистемы
IRL обвинил центристов в составлении предвыборной программы за счет налогоплательщиков
В Эстонии есть специальности, где женщины зарабатывают больше мужчин

По данным статистики, в 2015 году в Эстонии разница в оплате труда составляла 22%. Это означает, что почасовая оплата у женщин почти на пятую часть меньше, чем у мужчин. Департамент статистики по случаю 8 марта нашел специальности, где женщины зарабатывают больше мужчин.

Таллиннскую детскую больницу планируют расширить
Эстония занимает третье место в мире по числу женщин-руководителей

Samsung начал проверку сведений об использовании своих телевизоров для прослушки

Мнение / Интервью
Криштафович готов дать бой Тальвику: стиль руководства Свободной партией нужно менять

Внутренний оппозиционер Свободной партии Евгений Криштафович готовится дать бой Артуру Тальвику на предстоящих в апреле выборах председателя политической организации. По его словам, партии следует вернуться к тем принципам, на которые она опиралась несколько лет назад.

Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые

Мотогонщица Анастасия Коваленко: в большей степени я ощущаю себя эстонкой

Андрей Крашевский: Москва закрепляет за собой ведущую роль в сирийском урегулировании
Ида-Вирумаа
У жителя Нарвы полиция случайно нашла склад оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны
В Нарве служба стройнадзора начала проверку садовых участков
Нарвитяне готовы к празднованию Международного женского дня
Николай Петрович восстановил депутатские полномочия в горсобрании Кохтла-Ярве
В смерти попавшего под колеса погрузчика в Мяэтагузе мальчика виновных не нашли
Выбор редакции
Опрос: более 90% работников в Эстонии ходят на работу больными
За убийство в Палдиски с целью грабежа суд приговорил подростка к девяти годам тюрьмы
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
Eesti Laul
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
Лаура и Койт Тооме поедут на Евровидение не впервые
Монс Зелмерлев поднял на ноги Saku Suurhall, исполняя свой знаменитый хит
За рубежом
Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать Европу без виз
НАТО беспокоят планы Косова создать армию
Дипломаты шести стран Восточной Европы попросили в Сенате США помощи против России
Канцлер Австрии требует увязать субсидии ЕС с распределением беженцев
Совбез ООН осудил ракетные испытания Пхеньяна
В США поезд столкнулся с автобусом: четверо погибли, десятки ранены
Эстония
Покуратура против досрочного освобождения госизменника Хермана Симма

Лыунаская окружная прокуратура на состоявшемся 8 марта заседании Тартуского уездного суда не поддержала прошение государственного преступника Хермана Симма о досрочном освобождении.

Nordica заявила о готовности к председательству Эстонии к ЕС
Эксперт: на рынке недвижимости вновь возникают сомнительные проекты
Подготовка к школе в Ыйсмяэском русском лицее подорожает
Артур Тальвик вступил в Свободную партию
Новым директором Ласнамяэской гимназии стал Андрей Канте
Открытие автобусных остановок на улице Паэпарги в Ласнамяэ перенесено на весну
Экономика
Союз рыбаков: планируемые льготы должны коснуться всех судов и моряков в Эстонии
Министр экономики Эстонии спустя семь лет восстанавливает работу комиссии по транзиту
07.03
Банк Эстонии: цены растут из-за повышениея акцизов в Эстонии и плохой погодой на юге Европы
07.03
Объединенный банк DNB и Nordea будет называться Luminor
07.03
В феврале потребительские цены в Эстонии выросли на 3,4%
06.03
МИД Эстонии направил на согласование проект ратификации СЕТА
06.03
Паром Piret успешно прошел ходовые испытания
Спорт
Команда Тартуского университета вышла в полуфинал ББЛ
Контавейт вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэлссе
Союз легкой атлетики остался доволен выступлением сборной Эстонии на ЧЕ в Белграде
Контавейт уверенно преодолела стартовый раунд квалификации в Индиан-Уэллсе
В общем зачете победу в ЧМ в Лахти одержала сборная Норвегии
Райн Вейдеман покидает "Калев/Крамо"
Обладателем Кубка Эстонии по футзалу стал "Аугур Энемат"
Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане
Чемпионат Эстонии по футболу стартовал с ряда сенсаций
Культура
Театр NUKU покажет спектакль для малышей от 10 месяцев

12 марта в театре NUKU состоится премьера звуковой постановки "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" ("Nutude salajutud") для детей от 10 месяцев до двух лет.

ФОТО: Калью Комиссаров в эфире и за кадром Эстонского телевидения
Скончался актер и постановщик Калью Комиссаров
В театре "Эндла" поставили документальный спектакль о жителях Пярнумаа
Разное
Во французком зоопарке злоумышленники убили носорога и отрезали его рог
В феврале эфирный рейтинг ETV+ пошел на спад
Судно Viking Line не вышло из порта Таллинна по техническим причинам
В Эстонии запускают в обращение новые евромонеты
Российская авиакомпания обучит сотрудников самообороне для защиты от агрессивных пассажиров
03.03
В таллиннском Ботаническом саду открылась выставка орхидей
03.03
В связи с весенним нерестом рыб вводится ряд запретов на рыбную ловлю
03.03
Февраль был на 2 градуса теплее обычного
Последние новости
19:14
Покуратура против досрочного освобождения госизменника Хермана Симма
18:33
Эстония и Финляндия объединят государственные инфосистемы
18:31
Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать Европу без виз
18:20
Актуальная камера 08.03.2017 (18:00)
18:03
"АК": с руководства Пярнуской больницы сняли подозрения в злоупотреблениях
17:37
Не дождавшись ответа правительства, Нарвская школа для взрослых перешла на систему 60/40
17:18
Рейнсалу отметил резкое снижение преступности среди несовершеннолетних
16:53
В квартире в Таллинне тяжелые ожоги получила сирийская беженка
16:44
Samsung начал проверку сведений об использовании своих телевизоров для прослушки
16:42
Nordica заявила о готовности к председательству Эстонии к ЕС
16:12
Таллиннскую детскую больницу планируют расширить
16:09
НАТО беспокоят планы Косова создать армию
15:57
У жителя Нарвы полиция случайно нашла склад оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны
15:40
IRL обвинил центристов в составлении предвыборной программы за счет налогоплательщиков
Полезно знать
Актуальная камера
Актуальная камера 07.03.2017 (20:00)

Погода
В среду местами мокрый снег, 0..+4
За рубежом
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях
Министр обороны ФРГ: настало время для модернизации Бундесвера
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
Эстония
Оппозиция раскритиковала план Урмаса Рейнсалу по оптимизации деятельности правительства
Минэкономики готово рассмотреть идею Таллинна забирать штрафы за превышение скорости себе
Спасателям и неравнодушным жителям страны вручили медали
На ярмарке труда в Таллинне предложили свыше 2000 вакансий
В волости Сауга в Пярнумаа разгорелся конфликт из-за административной реформы
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна