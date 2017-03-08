"АК": с руководства Пярнуской больницы сняли подозрения в злоупотреблениях

Изучив скандальные обвинения в злоупотреблениях против руководства Пярнуской больницы, специальная комиссия пришла к выводу, что оснований для выдвижения обвинений нет, поэтому совет медучреждения решил оставить всех членов руководства на занимаемых должностях.

Об этом в среду, 8 марта, сообщила "Актуальная камера".

Скандал вокруг руководства Пярнуской больницы начал разгораться еще несколько месяцев назад, когда в СМИ появилась информация о покупке люксового служебного автомобиля для главы медучреждения Урмаса Суле. Позднее стали говорить, что сотрудники больницы в течение многих лет выполняли хозяйственные работы в доме Суле. Кроме того, были подозрения, что руководство больницы умолчало о крупной денежной недостаче, которая возникла в бюджете организации еще в 2012 году.

Чтобы разобраться в запутанной ситуации, была создана рабочая группа из представителей Пярнуской больницы, членов ее совета, а также чиновников местного и государственного уровня. По мнению председателя совета Пярнуской больницы Энна Раадика, это должно внушать доверие к выводам комиссии.

"С самого начала и до конца в рабочей группе был советник по юридическим вопросам канцелярии пярнуского горуправления. Также руководитель внутреннего аудита Министерства социальных дел. Так что это уже должно быть гарантией", - сказал Раадик.

По итогам разбирательства рабочая группа вынесла решение, что чаша весов больше склоняется в сторону доверия к руководству больницы, чем к подозрениям. При этом была учтена удовлетворенность большинства сотрудников больницы условиями работы, которые они в среднем оценили на 3,5 балла из четырех. Рабочая группа также учла и развитие медучреждения, которое за последние 12 лет выдвинулось на ведущие позиции в Западной Эстонии.

Предположительно, информацию о недостатках в работе больницы передал в СМИ бывший руководитель хозяйственной службы медучреждения Рихо Типп. В ходе структурных изменений его должность была сокращена, и Типп потерял работу. По мнению Раадика, сокращенный сотрудник повел себя недостойно. "Человек, который несколько лет знал о происходящем, повел себя недостойно. У него была возможность обратиться в правоохранительные органы", - сказал он.

Совет Пярнуской больницы постановил, что все члены правления больницы, в том числе и председатель правления Урмас Суле, останутся на занимаемых должностях.