Актуальная камера 08.03.2017 (18:00)

По данным статистики, в 2015 году в Эстонии разница в оплате труда составляла 22%. Это означает, что почасовая оплата у женщин почти на пятую часть меньше, чем у мужчин. Департамент статистики по случаю 8 марта нашел специальности, где женщины зарабатывают больше мужчин.