Актуальная камера 08.03.2017 (18:00)

По данным статистики, в 2015 году в Эстонии разница в оплате труда составляла 22%. Это означает, что почасовая оплата у женщин почти на пятую часть меньше, чем у мужчин. Департамент статистики по случаю 8 марта нашел специальности, где женщины зарабатывают больше мужчин.
Внутренний оппозиционер Свободной партии Евгений Криштафович готовится дать бой Артуру Тальвику на предстоящих в апреле выборах председателя политической организации. По его словам, партии следует вернуться к тем принципам, на которые она опиралась несколько лет назад.
Лыунаская окружная прокуратура на состоявшемся 8 марта заседании Тартуского уездного суда не поддержала прошение государственного преступника Хермана Симма о досрочном освобождении.
12 марта в театре NUKU состоится премьера звуковой постановки "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" ("Nutude salajutud") для детей от 10 месяцев до двух лет.