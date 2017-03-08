Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать Европу без виз

Для граждан Грузии откроются все страны ЕС кроме Ирландии и Великобритании.

Официальный журнал Евросоюза 8 марта опубликовал решение о безвизовом режиме для граждан Грузии, оно вступает в силу через 20 дней, то есть 28 марта.

В среду, 8 марта, официальный журнал Евросоюза опубликовал соответствующее изменение регуляции 539/2001 о визовом законодательстве. Через 20 дней с момента публикации, то есть 28 марта 2017 года, граждане Грузии смогут посещать страны Евросоюза и Шенгенской зоны без виз с краткосрочным визитом.

Ранее, 27 февраля, Совет ЕС принял положение о либерализации визового режима для граждан Грузии, приезжающих в Евросоюз на срок до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода в деловых, туристических или семейных целях.

Согласно документу, новые правила не будут применяться к Ирландии и Великобритании. Комиссия Европейского парламента пришла к выводу, что Грузия выполнила все условия для либерализации визового режима еще в 2015 году. В начале февраля за введение безвизового режима с Грузией проголосовал Европейский парламент.