Эстония и Финляндия объединят государственные инфосистемы

В ходе визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Финляндию было подписано соглашение об учреждении некоммерческой организации (НКО) для развития единой платформы обмена данными, которая поможет сократить бюрократию и будет способствовать дальнейшему развитию деловых связей между двумя странами через интеграцию государственных информационных систем двух стран.

Учреждаемое НКО будет называться Институт синергии Северных стран, сообщила в среду "Актуальная камера".

Соответствующий договор был подписан министром предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Урве Пало и министром внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккяненом. На базе данного соглашения не позднее апреля нынешнего года будут объединены эстонская инфосистема X-tee с ее финским аналогом.

По словам Пало, это заметно упростит документооборот между двумя странами как для бизнесменов, так и для обычных людей.

"Если наши бизнесмены поедут в Финляндию, или наоборот, то в дальнейшем им не надо будет возить с собой нотариально заверенную документацию из регистра. Например, для того, чтобы представлять в другой стране свою фирму, или чтобы доказать отсутствие каких-либо долгов. Наконец, если наш гражданин будет посещать Финляндию и заболеет там, то он сможет прийти к местному врачу, который выпишет ему дигитальный рецепт и его можно будет на месте использовать", - объяснила Пало выгоды от интеграции инфосистем.

Сегодня через X-tee данными обмениваются около тысячи эстонских учреждений. Наиболее известный пример использования этой среды — государственный портал eesti.ee. Страны договорились, что в текущем году в объединение инфосистем Эстонии и Финляндии будет инвестировано 1,2 млн евро.

Как отмечает "АК", во время визита в Финляндию Кальюлайд сопровождали более сорока эстонских бизнесменов, что стало рекордным показателем.

Председатель Торгово-промышленной палаты Эстонии Тоомас Луман подчеркнул важность Финляндии как внешнеторгового партнера Эстонии. "Финляндия всегда являлась одним из важнейших рынков для эстонских предпринимателей. И также одним из важнейших инвесторов в эстонскую экономику. Очень важно, чтобы как эстонские, так и финские бизнесмены могли иметь одинаковый доступ к различного рода государственным регистрам", сказал Луман.