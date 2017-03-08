Покуратура против досрочного освобождения госизменника Хермана Симма

Лыунаская окружная прокуратура на состоявшемся 8 марта заседании Тартуского уездного суда не поддержала прошение государственного преступника Хермана Симма о досрочном освобождении.

Решение по этому делу суд вынесет к 15 марта.

25 февраля 2009 года Харьюский уездный суд приговорил бывшего генерального директора департамента полиции и бывшего начальника службы безопасности Министерства обороны Симма за сбор секретной информации и передачу ее иностранному государству к 12,5 годам заключения. Заключение Симм начал отбывать 19 сентября 2008 года, срок заключения истекает 18 марта 2021 года. Тем самым Симм уже отбыл более двух третей срока заключения и по закону суд имеет право принять решение о его досрочном освобождении.

В Симм уже ходатайствовал в 2015 году об условно-досрочном освобождении, однако суд ему отказал.