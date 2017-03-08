Через Латвию пошли поезда с товарами из Китая

Второй грузовой поезд отправится из Китая в Латвию 18 марта. Достичь цели в этот раз хотят не за 12, а за 10 дней. Первый поезд с товарами из Поднебесной прибыл в Латвию 5 ноября прошлого года.

Как сказал министр сообщения Латвии Улдис Аугулис, электронику из Китая перегрузят на корабль, который отправится в Гамбург. После – из Китая в Латвию отправится еще один – уже третий состав. Однако, дата отправления пока неизвестна.

Как сообщал rus.lsm.lv, в Латвии также ожидают поезд из Индии. Поставки в Латвию по железной дороге планируется организовать из Мумбаи через Иран, Азербайджан и территорию России. Пока освоению этого маршрута мешает отсутствие восьмикилометрового участка рельсов между Ираном и Азербайджаном – но его достроят уже в апреле. Поэтому первые поезда ожидаются в этом году. Насколько крупными будут эти поставки, пока неизвестно.

Первый поезд из китайского города Йиву прибыл в Латвию 5 ноября. Эта поездка была приурочена к рижскому саммиту в формате "16+1", на котором прошла встреча премьер-министра Китая Ли Кэцяна и представителей государств Восточной и Центральной Европы. Встречали поезд как дорогого гостя — с цветами, шампанским и оркестром. Границу Латвии поезд пересёк ещё за два дня до торжественной встречи, доехал за 12 дней. Это втрое быстрее обычного для контейнеров варианта: путь по морю занимает месяц. Поезд привез 40 контейнеров.