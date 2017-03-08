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Пентагон обвинил Россию в развертывании крылатых ракет средней и малой дальности ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото. Автор: Scanpix/TASS
За рубежом
За рубежом

Пентагон обвинил Россию в развертывании баллистической ракеты наземного базирования, которая нарушает договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД) и представляет опасность для НАТО.

Как заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва, выступая в среду на слушаниях в Конгрессе, развернутая Россией ракета наземного базирования нарушает "дух и букву" договора о РСМД, сообщает Интерфакс.

"Система сама по себе представляет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что русские сознательно развернули ее, с целью создать угрозу для НАТО и инфраструктуры в зоне ответственности НАТО", - сказал генерал.

В середине февраля американская газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что, по мнению американских властей, Россия втайне развернула крылатые ракеты, которые нарушают договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Издание отметило, что речь идет о крылатой ракете, которая была испытана в 2014 году.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена, как и прежде, выполнять свои международные обязательства, в том числе связанные с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную. Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора", - сказал Песков журналистам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что развертывание Россией ракет средней дальности вызовет озабоченность у НАТО. "Договор позволил уничтожить целую категорию вооружений, которые угрожали странам НАТО. Его соблюдение очень важно", - добавил Столтенберг.

Редактор: Артур Тооман



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