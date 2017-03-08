Роль женщины в обществе, бизнесе и армии в подборке праздничных сюжетов "АК" на 8 марта

"Актуальная камера" в Международный женский день подготовила подборку сюжетов о роли женщин и женского праздника в современном обществе в Эстонии и России.

В отличие от России, в Эстонии 8 марта не отмечается как государственный праздник, при этом они занимают первое и третье место в мире по доле женщин на руководящих постах. Согласно исследованию "Женщины в бизнесе 2017", 40% руководителей в Эстонии — представительницы прекрасного пола, а в России целых 47%. При этом в Германии и Японии женщин среди руководителей намного меньше — 18 и 7% соответственно.

С другой стороны, среди руководителей высшего уровня в Эстонии всего 5% женщин. На этом фоне выгодно выделяется Эстонское телерадиовещание: женщины здесь возглавляют "АК" на русском языке, аналитическую передачу "АК+", новостной портал rus.err.ee, телеканал ETV+ и "Радио 4".

Комментируя результаты исследования, партнер фирмы Grant Thornton Baltic Анастасия Боровая отметила, что прогресс в этой сфере идет медленным темпом. По ее словам, результат даже слегка ухудшился, так как число предприятий, где женщины в руководстве вообще отсутствуют, выросло до 36%. "Поэтому один шаг вперед, один назад", - сказал Боровая.

Не последнюю роль в сложившейся ситуации играют гендерные стереотипы. В ведущей позиции женщинам дают проявить себя далеко не на всех должностях, что сужает спектр их возможностей.

"Больше всего женщин в такой деятельности, где нужны такие эмоциональные и человеческие характеристики. Больше всего их в отделах кадров, а также там, где все связано с цифрами, номерами и очень четким отчетом. Так что больше всего — работа с людьми, в маркетинге и, с другой стороны, в работе, где нужна четкость", - сказала Боровая.

По словам экспертов, политика государства в отношении семьи во многом способствует положительной тенденции в эстонском обществе.

Женщины-бизнесмены в России сталкиваются с дополнительными трудностями

В Москве в среду представили доклад о роли представительниц прекрасного пола в бизнесе, приуроченный к Международному женскому дню. Выяснилось, что лишь 27% российских женщин управляют собственным бизнесом, хотя в развитых странах этот показатель составляет около 47%. При этом по соцопросам женщины пользуются репутацией надежных партнеров среди российских бизнесменов.

"Женщины — они очень ответственные. Они понимают, что для них бизнес — это не просто дело, которое будет приносить некую прибыль, некий доход. Это, по сути, дело жизни. И преодолеть саму себя, поверить в то, что все получится — вот это очень важно, причем именно в России. Потому что за границей этот фактор даже не так сильно на женщин влияет, как у нас в России", - сказала владелец и руководитель компании "Сфера" Елизавета Федосеева.

Чтобы начать бизнес, Федосеевой пришлось продать квартиру в центре Санкт-Петербурга, потому что банки отказывались кредитовать женщину-предпринимателя, к тому же новичка. Такая картина типична для России, подтвердил секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов. "Только 15% привлекли инвестиции. Львиная доля опрошенных — это у друзей либо через форму потребкредитования", - сказал он.

При этом процент банкротств среди женщин-предпринимателей даже в кризис был меньше, чем среди мужчин. "Считалось, что женщины в среднем на 30-40% платят лучше, потому что они приходят и договариваются о реструктуризации", - сказала член правления Организации малого бизнеса "Опора России" Надия Черкасова.

Те, кто борется за права женщин в бизнесе, рассчитывают на поддержку государства, которое традиционно является основным покупателем товаров и услуг. "Очень хотели бы, чтобы в строке госзаказа появилась отдельная строка для женщин-предпринимателей", - сказал Черкасова.

Нужно ли сделать 8 марта государственным праздником в Эстонии?

Корреспондент "АК" на улицах Тарту поинтересовался, как люди относятся к идее сделать Международный женский день государственным праздником. Большинство опрошенных с радостью поддержали эту идею.

Девушкам в Вируском пехотном батальоне нелегко, но они справляются

Корреспондент "АК" в Ида-Вирумаа выяснил, как женщины тянут армейскую лямку в Вируском пехотном батальоне, где девять недель назад на службу поступили сразу пять девушек.

Условия жизни по-армейски просты для всех. Живут девушки в тех же комнатах, что и парни. Смущение первых дней прошло, и сейчас это воспринимается нормально. В настоящее время у призыва самое активное время, когда идут постоянные учебные занятия и экзамены, и рядовой Мария Абель в январе стала лучшим солдатом части по отношению к учебе. "Я просто хотела пойти в армию. Это всегда было моей мечтой, и я поэтому пошла", - сказала она.

Как Абель, так и рядовой Йоханна Козак признались, что в армии совсем забыли о 8 марта.

Для дислоцированного в Йыхви Вируского батальона женщины в строю — абсолютно новое понятие. Тем не менее, как руководящий состав, так и рядовые признаются, что это интересный опыт.

"Женщины чувствуют, что они могут сделать, они сильные, и они не отстают от парней. Я им доверяю больше административные задания. Я знаю, что они очень хорошо будут стараться их сделать: и письменные задания, и нарисовать что-то. Я больше доверяю это женщинам", - сказал младший лейтенант, командир взвода Яанус Отсинг.

Он также отметил, что парни в присутствии девушек начинают вести себя по-мужски, соревнуются между собой и стараются показать себя с лучшей стороны.

В отличие от израильской армии, в Эстонии служба в армии для девушек не является обязательной. Младший лейтенант Паулине Неттан в эстонской армии уже семь лет, и она считает, что это хороший жизненный опыт.

"Я не считаю это каким-то сумасшествием, что женщины идут служить в армию. Я считаю, что если есть желание попробовать себя, то это стоит делать, не прислушиваясь к мнению других. Я считаю, что обязательной в Эстонии служба для женщин не должна быть, но при этом каждая женщина должна иметь какое-то представление о государственной безопасности", - сказал Неттан.