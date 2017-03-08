Актуальная камера 08.03.2017 (20:00)

rus.err.ee
{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Центристы намерены сократить период электронного голосования с семи до трех дней
Прокуратура против досрочного освобождения госизменника Хермана Симма
Роль женщины в обществе, бизнесе и армии в подборке праздничных сюжетов "АК" на 8 марта
Не дождавшись ответа правительства, Нарвская школа для взрослых перешла на систему 60/40
В квартире в Таллинне тяжелые ожоги получила сирийская беженка
В Эстонии есть специальности, где женщины зарабатывают больше мужчин

По данным статистики, в 2015 году в Эстонии разница в оплате труда составляла 22%. Это означает, что почасовая оплата у женщин почти на пятую часть меньше, чем у мужчин. Департамент статистики по случаю 8 марта нашел специальности, где женщины зарабатывают больше мужчин.

Эстония и Финляндия объединят государственные инфосистемы
Эстония занимает третье место в мире по числу женщин-руководителей
"АК": с руководства Пярнуской больницы сняли подозрения в злоупотреблениях
Мнение / Интервью
Криштафович готов дать бой Тальвику: стиль руководства Свободной партией нужно менять

Внутренний оппозиционер Свободной партии Евгений Криштафович готовится дать бой Артуру Тальвику на предстоящих в апреле выборах председателя политической организации. По его словам, партии следует вернуться к тем принципам, на которые она опиралась несколько лет назад.

Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые

Мотогонщица Анастасия Коваленко: в большей степени я ощущаю себя эстонкой

Андрей Крашевский: Москва закрепляет за собой ведущую роль в сирийском урегулировании
Ида-Вирумаа
У жителя Нарвы полиция случайно нашла склад оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны
В Нарве служба стройнадзора начала проверку садовых участков
Нарвитяне готовы к празднованию Международного женского дня
Николай Петрович восстановил депутатские полномочия в горсобрании Кохтла-Ярве
В смерти попавшего под колеса погрузчика в Мяэтагузе мальчика виновных не нашли
Выбор редакции
Опрос: более 90% работников в Эстонии ходят на работу больными
За убийство в Палдиски с целью грабежа суд приговорил подростка к девяти годам тюрьмы
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
Eesti Laul
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
Лаура и Койт Тооме поедут на Евровидение не впервые
Монс Зелмерлев поднял на ноги Saku Suurhall, исполняя свой знаменитый хит
За рубежом
Генсек НАТО призвал членов альянса активнее привлекать женщин на службу в армии
Пентагон обвинил Россию в развертывании крылатых ракет средней и малой дальности
НАТО беспокоят планы Косова создать армию
Finnair в пятницу может отменить рейсы в связи с забастовкой
ФОТО и ВИДЕО: боевики группировки ИГИЛ напали в Кабуле на военный госпиталь
Дипломаты шести стран Восточной Европы попросили в Сенате США помощи против России
Эстония
Эрки Сависаар: отец может принять участие в выборах, если позволит здоровье

По словам сына Эдгара Сависаара, члена центристской фракции в Рийгикогу Эрки Сависаара, он сам обязательно примет участие в местных выборах осенью этого года, но участие в выборах его отца зависит от состояния здоровья Эдгара Сависаара.

Nordica заявила о готовности к председательству Эстонии к ЕС
IRL обвинил центристов в составлении предвыборной программы за счет налогоплательщиков
Эксперт: на рынке недвижимости вновь возникают сомнительные проекты
Подготовка к школе в Ыйсмяэском русском лицее подорожает
Артур Тальвик вступил в Свободную партию
Новым директором Ласнамяэской гимназии стал Андрей Канте
Экономика
Через Латвию пошли поезда с товарами из Китая
Союз рыбаков: планируемые льготы должны коснуться всех судов и моряков в Эстонии
09:34
LHV планирует выплатить дивиденды в размере 15 центов за акцию
07.03
Банк Эстонии: цены растут из-за повышениея акцизов в Эстонии и плохой погодой на юге Европы
07.03
Объединенный банк DNB и Nordea будет называться Luminor
07.03
В феврале потребительские цены в Эстонии выросли на 3,4%
06.03
МИД Эстонии направил на согласование проект ратификации СЕТА
Спорт
Эстонские биатлонисты неудачно выступили в смешанных эстафетах в Отепя
Команда Тартуского университета вышла в полуфинал ББЛ
Финал чемпионата Эстонии по футзалу начнется в субботу
Союз легкой атлетики остался доволен выступлением сборной Эстонии на ЧЕ в Белграде
Контавейт уверенно преодолела стартовый раунд квалификации в Индиан-Уэллсе
В общем зачете победу в ЧМ в Лахти одержала сборная Норвегии
Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане, Эстония на 18-м месте
Обладателем Кубка Эстонии по футзалу стал "Аугур Энемат"
Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане
Культура
Театр NUKU покажет спектакль для малышей от 10 месяцев

12 марта в театре NUKU состоится премьера звуковой постановки "Тайные истории Плача Грусти и Плача Радости" ("Nutude salajutud") для детей от 10 месяцев до двух лет.

ФОТО: Калью Комиссаров в эфире и за кадром Эстонского телевидения
Скончался актер и постановщик Калью Комиссаров
В театре "Эндла" поставили документальный спектакль о жителях Пярнумаа
Разное
Таллиннскую детскую больницу планируют расширить
Во французком зоопарке злоумышленники убили носорога и отрезали его рог
Весной парламент назначит новых экспертов в совет ERR
Судно Viking Line не вышло из порта Таллинна по техническим причинам
В Эстонии запускают в обращение новые евромонеты
03.03
Ласнамяэской бане исполняется два года
03.03
В таллиннском Ботаническом саду открылась выставка орхидей
03.03
В связи с весенним нерестом рыб вводится ряд запретов на рыбную ловлю
Последние новости
22:00
В четверг облачно с прояснениями, возможны осадки, 0.. +6
21:58
Эрки Сависаар: отец может принять участие в выборах, если позволит здоровье
21:37
Генсек НАТО призвал членов альянса активнее привлекать женщин на службу в армии
21:22
Эстонские биатлонисты неудачно выступили в смешанных эстафетах в Отепя
21:11
Актуальная камера 08.03.2017 (20:00)
20:53
Меняющаяся роль женщины в обществе, бизнесе и армии в подборке праздничных сюжетов "АК"
20:45
Пентагон обвинил Россию в развертывании крылатых ракет средней и малой дальности
20:18
Центристы намерены сократить период электронного голосования с семи до трех дней
19:32
Через Латвию пошли поезда с товарами из Китая
19:14
Прокуратура против досрочного освобождения госизменника Хермана Симма
18:33
Эстония и Финляндия объединят государственные инфосистемы
18:31
Граждане Грузии с 28 марта смогут посещать Европу без виз
18:20
Актуальная камера 08.03.2017 (18:00)
18:03
"АК": с руководства Пярнуской больницы сняли подозрения в злоупотреблениях
Полезно знать
Актуальная камера
Актуальная камера 07.03.2017 (20:00)

Погода
В среду местами мокрый снег, 0..+4
За рубежом
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях
Министр обороны ФРГ: настало время для модернизации Бундесвера
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
Эстония
Оппозиция раскритиковала план Урмаса Рейнсалу по оптимизации деятельности правительства
Минэкономики готово рассмотреть идею Таллинна забирать штрафы за превышение скорости себе
Спасателям и неравнодушным жителям страны вручили медали
На ярмарке труда в Таллинне предложили свыше 2000 вакансий
В волости Сауга в Пярнумаа разгорелся конфликт из-за административной реформы
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна