Эстонские биатлонисты неудачно выступили в смешанных эстафетах в Отепя

На стартовавших в Отепя международных соревнованиях по биатлону прошли смешанные эстафеты, победителями которых стали биатлонисты Норвегии и Германии, в то время как эстонская сборная заняла лишь 19-е место в индивидуальной эстафете, а в командной гонке была вынуждена сойти с дистанции, отстав от лидеров на целый круг.

Так как один из этапов Кубка IBU был отменен, то соревнования в Отепя проходят по полной программе, сообщила в среду "Актуальная камера".

8 марта состоялись сразу две смешанные эстафеты — индивидуальная и командная. В индивидуальной эстафете за сборную Эстонии выступали юниоры Регина Оя и Тарви Сикк и уже после первой смены они оказались в конце всего пелотона. На дистанции ходом наш дуэт уступил лидерам более четырех минут, а на последнем этапе Сикк зашел еще и на штрафной круг. В итоге 19-е место из 29 команд. Победителем стал норвежский дуэт, а призовые места заняли сборные Швеции и Германии.

"Было довольно тяжело, это первый мой старт, и я сильно волновался. Но если говорить в общем, то в принципе неплохо прошел. Если бы не этот один штрафной круг, то можно было бы замахнуться на место в десятке", - сказал Тарви Сикк.

В смешанной эстафете, где за Эстонию на первых этапах бежали Грете Гайм и Кристель Вийгипуу, также все решилось довольно быстро. Наши девушки проиграли почти 5,5 минут. Бежавший на третьем этапе Йохан Тялихярм не смог отыграть отставание, а затратив три дополнительных патрона, отстал от лидеров на круг, после чего команду в соответствии с правилами сняли с дистанции.

Победу в этой гонке одержала сборная Германии. Норвежцы уступили немцам 20 секунд, а в борьбе за третье место сборная Украины опередила команду России.

Завтра в Отепя пройдут спринтерские гонки. В составе сборной Эстонии выступят лидеры сезона, в том числе и Каури Кыйв.