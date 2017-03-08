Генсек НАТО призвал членов альянса активнее привлекать женщин на службу в армии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Североатлантического альянса привлекать больше женщин в вооруженные силы, а также к разработке политики обороны и безопасности.

"Если мы хотим видеть в альянсе лучших людей, нам надо позаботиться о том, чтобы женщины играли более значительную роль. Мы не можем комплектовать (армию) из 50% населения", - сказал Столтенберг в среду, 8 марта.

"Каждый из союзников должен с государственной ответственностью решать этот вопрос", - добавил он.

Хотя 40% персонала НАТО составляют женщины, генеральный секретарь организации не удовлетворен их количеством в руководстве и на оперативных должностях.

"НАТО больше не является мужским миром", - подчеркнул Столтенберг. Он добавил, что четверть министров обороны в странах альянса — женщины, что является небывалым показателем и большим шагом вперед.

"Тот факт, что участвует все больше женщин, доказывает, что изменения возможны даже в таких традиционно мужских организациях, как НАТО и вооруженные силы вообще", - заявил Столтенберг.

Хотя доля женщин в вооруженных силах стран НАТО достигла самого высокого в истории уровня, в 2015 году она составила лишь 10,8%.