Эрки Сависаар: отец может принять участие в выборах, если позволит здоровье

По словам сына Эдгара Сависаара, члена центристской фракции в Рийгикогу Эрки Сависаара, он сам обязательно примет участие в местных выборах осенью этого года, но участие в выборах его отца зависит от состояния здоровья Эдгара Сависаара.

"Если отец будет баллотироваться, то я скорее всего буду (баллотироваться) в Мустамяэ. Если не будет, то скорее всего придется идти в Ласнамяэ", - сказал Эрки Сависаар в среду в программе "Ringvaade".

Он добавил, что Эдгар Сависаар пока не принял решения об участии в выборах. "Мы знаем, что он хотел быть в правлении ласнямэяского отделения (Центристской партии) и прошел в него. Обычно члены правления баллотируются, но примет ли он такое решение, мы увидим в будущем", - сказал Эрки Сависаар.

"Он не сказал ясно, что да, в любом случае буду. Он дал понять, что если здоровье позволит, то он рассмотрит (такую возможность)", - добавил Эрки Сависаар, отметив, что у отца много времени отнимают проблемы со здоровьем, а также судебные процессы.

Сын бывшего лидера центристов также сказал, что на первый номер в избирательном списке ложится очень большая нагрузка, поэтому сейчас у Михаила Кылварта для этого больше возможностей, чем у Эдгара Сависаара.