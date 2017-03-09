Контавейт обыграла в США 47-ю ракетку мира

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт продолжает успешно выступать на представительном турнире WTA в Индиан-Уэлссе с призовым фондом свыше 7,5 млн долларов США.

В ночь на четверг по восточноевропейскому времени в матче первого раунда основной сетки турнира занимающая 125-е место в мировом рейтинге Контавейт в двух сетах одержала победу над представительницей Японии Мисаки Дои - 47-й ракеткой мира.

Поединок продлился 1 час и 18 минут, завершившись со счетом 7:5, 6:4 в пользу Контавейт.

Эстонка пять раз подавала навылет, реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов и совершила четыре двойные ошибки.