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Женская сборная Эстонии по флорболу узнала соперников по группе ЧМ ({{commentsTotal}})

Женская сборная Эстонии по флорболу готова дать бой любому сопернику. Автор: www.floorball.org
Спорт
Спорт
Дмитрий Сендецкий

В Братиславе накануне вечером состоялась жеребьевка финальной стадии мирового первенства.

Сборная Эстонии, которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, сыграет в группе "С", где ее соперниками станут хозяйка ЧМ Словакия, а также национальные команды Австралии и Сингапура.

Так как в группах "С" и "D" выступают сборные, имеющие более низкий рейтинг, то только по две лучшие команды из этих подгрупп продолжат борьбу после завершения группового этапа - в раунде 1/8 финала они сыграют с командами, занявшими третьи и четвёртые места в группах "А" и "B" соответственно.

По две лучшие команды из групп "А" и "B" напрямую попадают в четвертьфинал.

Женский чемпионат мира по флорболу в Словакии пройдёт с 1-го по 9-е декабря.

Напомним, что в начале февраля сборная Эстонии приняла участие в отборочном турнире в Италии и заняла в своей подгруппе третье место, уступив сборным Швейцарии и Германии, но победив Голландию и Австрию.

Жеребьевка женского чемпионата мира по флорболу 2017 года

группа "А": Норвегия, Латвия, Финляндия, Чехия
группа "B": Польша, Германия, Швеция, Швейцария
группа "С": Сингапур, Эстония, Австралия, Словакия
группа "D": США, Таиланд, Япония, Дания



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