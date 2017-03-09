В январе эстонский экспорт вырос на 14% в годовом сравнении

В январе 2017 года объем эстонского экспорта по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 14%, а объем импорта в Эстонию увеличился на 40%.

Экспорт товаров из Эстонии в текущих ценах составил 0,9 млрд евро, а импорт в Эстонию — примерно 1,4 млрд евро, сообщила в четверг, 9 марта, пресс-служба Департамента статистики.

Как отметило ведомство, дефицит торгового баланса составил 430 млн евро. В 2016 году в том же месяце он составлял 155 млн евро. Рекордный дефицит баланса внешней торговли обусловлен разовыми сделками с транспортными средствами. Если их не учитывать, то импорт вырос лишь на 12%, а дефицит торгового баланса составил 164 млн евро.

В первую тройку экспортных партнеров Эстонии в январе вошли Финляндия, Швеция и Латвия — на их долю пришлось 15, 15 и 8 процентов всего экспорта соответственно. При этом по сравнению с январем 2016 года экспорт в Финляндию вырос на 12%, а в Швецию, наоборот, сократился на 12%. Экспорт в Россию вырос на 34%, достигнув отметки в 47,6 млн евро. В первой десятке экспортных партнеров Эстонии Россия занимала в январе шестое место.

Среди всех экспортируемых в январе товаров 73% имели эстонское происхождение.

Больше всего товаров в январе в Эстонию ввозили из Финляндии (27% от общего объема импорта Эстонии), Литвы (10%), Германии (8%) и России (8%). При этом импорт из Литвы вырос на 18%, из Германии - на 12%, из России - на 72%. Объем импортных поставок из Финляндии в январе за год не изменился.

В январе из Эстонии экспортировали в основном электрооборудование, древесину и изделия из нее, а также минеральные продукты.

Импортировали в Эстонию в основном транспортные средства, электрическое оборудование и минеральные продукты.