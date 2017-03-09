В четверг пройдут открытые дебаты кандидатов в ректоры ТУ

Открытые дебаты кандидатов на пост ректора Тартуского университета (ТУ) пройдут в четверг, 9 марта, в стенах старейшего вуза страны.

В ходе прений претенденты на ответственный пост - нынешний глава вуза Волли Кальм и профессор Маргит Сутроп - представят свои точки зрения относительно дальнейшего развития ТУ, а также мнения о нынешней системе высшего образования Эстонии и научной деятельности, передает служба новостей "Радио 4".

Представители университетского сообщества смогут задать кандидатам свои вопросы или, при необходимости, предложить для обсуждения темы, которые не были освещены в избирательных программах претендентов на пост ректора Тартуского университета.

Выборы нового главы вуза состоятся 30 марта.