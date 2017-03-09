Юри Ратас отправился в Брюссель на саммит ЕС

Премьер-министр Юри Ратас в четверг, 9 марта, примет участие в заседании Совета Европы и встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Главы государств и правительств стран ЕС начнут заседание с выборов председателя Совета Европы. Ожидается, что Дональд Туск, полномочия которого истекают 31 мая, будет переизбран, передают утренние теленовости ETV+.

На встрече с генсекретарем НАТО Юри Ратас обсудит присутствие военного контингента альянса в Эстонии.

Напомним, в рамках новой стратегии НАТО к весне 2017 года Великобритания разместит в Эстонии своих военнослужащих, а также военную технику, включая танки и беспилотники.

В мае солдаты контингента примут участие вместе с эстонскими военнослужащими в учениях "Весенний шторм".