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Парламентская комиссия отправилась в Ида-Вирумаа обсуждать проблемы российского транзита ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Алексей Федоров

Экономическая комиссия Рийгикогу находится в Ида-Вирумаа с двухдневным визитом для обсуждения с бизнесменами путей развития логистического и транспортного сектора в условиях рухнувшего российского транзита, а также развития энергетики.

Накануне визита в Ида-Вирумаа председатель комиссии Айвар Кокк отметил, что за последние 10 лет международные грузоперевозки в Эстонии сократились более чем в четыре раза, сообщила служба новостей "Радио 4".

Кокк добавил, что поскольку влияние сектора транзита и логистики на национальную экономику велико, то госбюджет остался без сотен миллионов евро.

По оценке председателя группы поддержки транзита и логистики и члена комиссии Дениса Бородича, необходимо снизить тарифы железнодорожной инфраструктуры и государственные сборы для того, чтобы составить конкуренцию соседним странам.

Как отмечает "Актуальная камера", дискуссии о необходимости налаживать экономические отношения с Россией для возвращения транзитных грузоперевозок в последнее время активизировались.

В четверг парламентская комиссия направилась в город Силламяэ нв северо-востоке Эстонии, в который парламентарии символично прибыли на поезде. Хотя значимой роли железной дороги в международных грузоперевозках в последнее время уделяется больше всего внимания, в комиссии считают, что помощь государства необходима и в организации других видов сообщения — как судоходного, так и автотранспортного.

По мнению Бородича, возможности для развития этого сектора есть. "На хорошем уровне этот сектор можно развивать, и даже нужно. Последний анализ двухлетней давности показал, что транзитный сектор — это 6% ВВП Эстонии. Это прямой, а с побочными — это 16%, это сотни миллионов евро налогов, поэтому мы обязаны помогать и участвовать в этом, чтобы что-то изменить", - сказал Бородич.

Согласно расчетам предпринимателей, с каждой тонны груза фирмы-перевозчики зарабатывают 15 евро. Потеря за эти годы 35 млн тонн означает потерю полумиллиарда евро. При этом восстановить в полном объеме тот объем транзита, который был еще десять лет назад, в Ида-Вирумаа считают невозможным.

"Все эксперты говорят, что восстановить транзит в том объеме, который мы имели, уже не получится. Потому что Россия за эти годы построила мощные порты на своей территории: Усть-Луга, Приморск, Бронка и другие, и большая часть транзитных грузов ушла туда. Но если посмотреть на латышей и литовцев, то они потеряли всего 5-10%, а мы потеряли в пять раз. Эта цифра красноречиво говорит, что за эти десять лет было сделано много ошибок и наломали много дров", - считает директор по развитию Силламяэского порта Андрей Биров.

По его словам, восстановление отношений с Россией потребует многолетнего труда, во многом заключающегося в налаживании личных контактов и установлении доверительных отношений между партнерами. Действия правительства в минувшие годы этому не слишком способствовали.

Председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк не отрицает, что политика негативно отразилась на экономике.

"Конечно, здесь есть влияние политики. Мы помним, как десять лет назад транзит рухнул и причиной тому было известное решение правительства. Я надеюсь, что (эти) времена прошли, и вижу, что нам нужно сделать все, чтобы эти сотни миллионов евро, которых недосчитываются в госбюджете, вернулись бы обратно. Я верю, что запланированные в ближайшее время официальные встречи, как с российской стороной, так и с представителями Казахстана, облегчат работу предпринимателям в сфере транзита", - сказал Кокк.

В пятницу комиссия знакомилась с деятельностью предприятий в зоне Силламяэского порта, а также обменивалась мнениями с представителями Ассоциации логистики и транзита. В субботу парламентарии рассмотрят развитие энергетического сектора.

Редактор: Сергей Михайлов, Андрей Крашевский

транзит


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