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Концерн Maag Grupp скупил долги Tere в расчете включить в свой состав молочного производителя ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика

Концерн Maag Grupp cкупил у банков Nordea и DNB кредитные требования к молочному производителю Tere и связанным с ним фирмам, став таким образом крупнейшим кредитором Tere в расчете на его включение в состав концерна.

В результате покупки требований Maag Grupp не приобрела контроль над Tere AS, но планирует провести переговоры о приобретении Tere и ходатайствовать о слиянии предприятий, сообщила Maag.

"Банки достигли своих целей и вернули предоставленные компании в кредит средства, теперь они выходят из связанных с Tere сложных процессов, - сказал присяжный адвокат из адвокатского бюро Cobalt Яанус Моди. - Банки надеются, что связанная с Tere неопределенность вскоре закончится и компания продолжит деятельность".

По словам председателя совета AS Maag Grupp Роланда Леппа, сделка стала возможна в результате мгогомесячных переговоров.

По словам представителя Swedbank, профинансировавшего сделку, Хейки Раадика, в последнее время ситуация в эстонском молочном секторе стала лучше. "Во-первых, цены на молоко снова стали расти, а во-вторых, данная сделка дает предпосылки к тому, что у предприятия Tere теперь будет новый руководитель, клоторый хорошо знает молочный сектор и прочно стоит на ногах в финансовом отношении", - считает Раадик.

Как отмечает "АК", приобретенная Maag Grupp задолженность Tere составляет 36 млн евро, а общая сумма долгов Tere достигает 48 млн евро. В настоящий момент компания находится в режиме санации, то есть постепенного возвращения долгов и реорганизации.

Maag Grupp - крупный игрок на эстонском рынке продуктов питания. В частности, ей принадлежат молокозавод Farmi и мясокомбинат Rannarootsi. В Maag давно искали способ присоединить Tere к своему концерну, хотя финансовое положение этой молочной компании довольно смутное.

"На самом деле, сегодня мы по большому счету идем на, скажем так, взвешенный риск. Мы не знаем текущего положения в Tere. Известно, что предприятие находится в режиме санации. Это означает, что его делами занимаются", - сказал Лепп.

В компании Tere в четверг сменились совет и руководство. Вместо Айвара Рехе руководить заводом будет Маргит Тальтс, которая ранее управляла Maag Grupp. В новой должности Тальтс ответственно заявляет, что повседневная деятельность Tere приносит прибыль, а вот накопленные долги заставляют задуматься. Помимо долга банкам, Tere задолжала небольшим кредиторам, среди которых есть и фермеры.

"Самое главное - это утвердить программу санации, и на ее основании начать выплачивать долги кредиторам", - сказала Тальтс, признав, что Tere нуждается в дополнительных финансовых вливаниях.

Maag Grupp планирует подать в Департамент конкуренции ходатайство о слиянии двух компаний. Если ответ департамента будет положительным, то концерн планирует целиком выкупить Tere.

Помимо Farmi и Rannarootsi, в состав Maag Grupp входят компании Pouttu, Avalon Foods, Maag Food, Gelid Food и Nigula Piim.

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Дмитрия Куликова.

Редактор: Екатерина Таклая, Андрей Крашевский



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