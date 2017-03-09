Maag Grupp скупило у банков финансовые требования к Tere

Предприятие Maag Grupp cкупило у банков Nordea и DNB кредитные требования в отношении молочного производителя Tere и связанных с ним фирм, став таким образом крупнейшим кредитором Tere.

В результате покупки требований Maag Grupp не приобрела контроль над Tere AS, но планирует провести переговоры о приобретении Tere и ходатайствовать о слиянии предприятий, сообщила Maag.

"Банки достигли своих целей и вернули предоставленные компании в кредит средства, теперь они выходят из связанных с Tere сложных процессов, - сказал присяжный адвокат из адвокатского бюро Cobalt Яанус Моди. - Банки надеются, что связанная с Tere неопределенность вскоре закончится и компания продолжит деятельность".

По словам председателя совета AS Maag Grupp Роланда Леппа, сделка стала возможна в результате мгогомесячных переговоров.

По словам представителя Swedbank, профинансировавшего сделку, Хейки Раадика, в последнее время ситуация в эстонском молочном секторе стала лучше. "Во-первых, цены на молоко снова стали расти, а во-вторых, данная сделка дает предпосылки к тому, что у предприятия Tere теперь будет новый руководитель, клоторый хорошо знает молочный сектор и прочно стоит на ногах в финансовом отношении", - считает Раадик.

В состав предприятия Maag Grupp входят молочные предприятия Farmi, мясоперерабатывающее предприятие Rannarootsi, Pouttu, Avalon Foods, Maag Food, Gelid Food и Nigula Piim.