Гавайи через суд добиваются отмены указа Дональда Трампа о запрете на въезд в США

Штат Гавайи пытается через суд добиться отмены нового запрета на въезд в США для граждан шести стран. Гавайи стали первым штатом, который обратился в суд с просьбой отменить вновь подписанный Трамп шестого марта запрет. Первый запрет, введенный Трампом в январе, был отменен окружным судом Сиэтла.

В иске, поданном представляющими штат адвокатами в федеральный суд в Гонолулу, говорится, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и обучающихся из-за рубежа.

"Гавайи - особенный штат, потому что на протяжении своей истории он был устроен так, чтобы избегать дискриминации", - прокомментировал иск генеральный прокурор штата Даг Чин, сообщает Би-Би-Си.

"Двадцать процентов нашего населения родились за рубежом, 100 тысяч наших жителей не имеют гражданства [США], 20% рабочей силы составляют люди из других стран", - добавил Чин.

Первое слушание по иску пройдет на 15 марта, за день до вступления в силу подписанного Дональдом Трампом нового указа, приостанавливающего на 90 дней въезд в США граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.