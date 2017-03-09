ФОТО: Медвежонка из Таллиннского зоопарка назвали Арон

Из более тысячи предложенных имен для родившегося в ноябре прошлого года медвежонка, зоопарк выбрал наиболее подходящее — Арон.

Как отметил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, всего поступило 3821 предложений, среди которых было 1629 разных имен.

"Интерес людей к поиску имени для медвежонка был фантастический", - отметил Маран в телепередаче "Terevisioon" на ETV. Чаще всего предлагали имена Фреди, Норман, Норбет и Франк.

Из более тысячи имен в конечном итоге остановились на Ароне.

"Для этого было много причин. Это имя было предложено 36 раз, а его старшую сестру зовут Нора, если ее имя прочитать наоборот, то получится Арон", - подчеркнул Маран. Кроме того, это имя символизирует величие и могущество. А молодому поколению это имя знакомо благодаря компьютерной игре "Покемоны".

"Имя нам показалась подходящим со всех сторон", - добавил директор зоопарка.

26 февраля медвежонку исполнилось 3 месяца (он появился на свет 26 ноября 2016), после чего ему сделали первый врачебный осмотр и выяснили, что это самец. В связи с этим зоопарк объявил конкурс на лучшее имя.

Сейчас в зоопарке живет четыре белых медведя: самец Норд, Самка Фрида, трехлетний медвежонок Нора и трехмесячный Арон.