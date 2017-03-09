Президент Керсти Кальюлайд отправилась с визитом в Ливан

Президент Керсти Кальюлайд в четверг отправилась с визитом в Ливан, где также встретится с эстонскими военнослужащими.

"Эстонские военнослужащие участвуют в миссиях еще с 1995 года. Мы уже давно не просто потребители безопасности, наши военнослужащие и сейчас совершают свой вклад в создание более безопасного мира. В том числе в Ливане, где сейчас проходит наша крупнейшая миссия", - сказала Кальюлайд, по сообщению канцелярии президента.

Кальюлайд посетит в Ливане участвующих в миссии UNIFIL эстонских военнослужащих. Она также встретится с главой миссии UNIFIL.

Президент встретится также с президентом и премьер-министром Ливана.

В состав сопровождающей президента делегации входят командующий Силами обороны генерал Рихо Террас, канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов и канцлер МИД Райнер Сакс.

В ноябре Estpla-22 сменил вернувшуюся домой группу пехоты Estpla-21. Estpla-22 также несет службу в роте совместного ирландско-финского батальона вместе с финскими военнослужащими.

Вместе со штабными офицерами в Ливане в рамках миротворческой миссии ООН UNIFIL служит 40 эстонских военнослужащих. В Ливане служат также штабные офицеры из Эстонии, занимающиеся организацией работы ирландско-финского батальона.

Estpla-22 совершает моторизованные и пешие патрули, в том числе не разделяющей Ливан и Израиль «голубой линии». Estpla-22 также сопровождал конвои ООН в Бейрут.