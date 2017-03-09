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Сборная Эстонии осталась на 119-м месте в рейтинге ФИФА ({{commentsTotal}})

Сборная Эстонии по футболу пока довольствуется низким местом в мировом рейтинге. Автор: ERR Sport
Спорт
Спорт

Сборная Эстонии по футболу сохранила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

В опубликованном в четверг, 9 марта, рейтинге эстонские футболисты занимают 119-е место. По сравнению с прошлым месяцем положение сборной Эстонии в таблице не изменилось.

Национальная команда Эстонии продолжает находиться ниже сборных других стран Балтии. Латвия занимает 111-е (+2), а Литва - 107-е (+2) место.

Места в рейтинге соперников сборной Эстонии по отборочной группе ЧМ-2018: Бельгия - пятая, Босния и Герцеговина - 29-я (-1), Греция - 46-я (-3), Кипр - 114-й (+2), Гибралтар - 205-й.

Во главе рейтинга изменений не произошло. Лидируют аргентинцы, на второй строчке располагается Бразилия, на третьей — Германия.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А в октябре 2008 эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было наихудшим результатом в ее истории.

При составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.

Редактор: Сергей Михайлов



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