Спринтерскую гонку в Отепя выиграла россиянка, Регина Оя заняла 40-е место ({{commentsTotal}})
Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Отепя. Лучшей среди эстонских спортсменок оказалась Регина Оя, занявшая 40-е место.
Загоруйко преодолела дистанцию 7,5 км с одним штрафным кругом за 22 минуты 9,7 секунды. Второе место заняла австрийка Джулия Швайгер (+5,8; 0), третье - россиянка Анна Никулина (+7,0; 0).
Регина Оя с одним промахом проиграла победительнице 2 минуты и 7 секунд. Кристель Вийгипуу заняла 55-е, а Мари Уха - 83-е место.
Всего в гонке приняли участие 90 спортсменок.
Редактор: Сергей Михайлов