Спринтерскую гонку в Отепя выиграла россиянка, Регина Оя заняла 40-е место

Пока в Эстонии бурно обсуждается вопрос об экспериментальном исключении для трех-четырех русских гимназий Эстонии, которым на определенных условиях разрешат вернуть стопроцентное преподавание на русском языке, о Нарвской школе для взрослых забыли. Несмотря на то, что школа просила правительство учесть ее специфику и разрешить сохранить преподавание большей части предметов на русском языке, ее ходатайство было оставлено без ответа. Теперь, как требует закон, школа переходит на эстонский язык обучения.