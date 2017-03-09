Город обязан гарантировать уборку сосулек с крыш

Согласно принятому в среду Госсудом вердикту, если владелец здания оперативно не ликвидирует опасные сосульки с крыш, то этим должно заниматься местное самоуправление.

Криминальная коллегия Госсуда аннулировала решение Харьюского уездного суда, оштрафовавшего квартирное товарищество за то, что оно не убрало с крыши дома опасные для пешеходов сосульки и снег. В то же время, Госсуд рассмотрел обязанности квартировладельцев, квартирного товарищества и органов охраны правопорядка в ситуации, когда лед и снег на крыше строения представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья движущихся по улице людей.

Как отметила коллегия, прежде всего обязанность за уборку льда и снега с крыши лежит на владельцах участка. Если же участок поделен на квартиры — на квартировладельцах. Также уставом местного самоуправления эта обязанность может быть возложена на квартирное товарищество, как, например, в Таллинне.

Однако при этом орган охраны правопорядка (например, департамент муниципальной полиции в Таллинне) должен гарантировать устранение угрозы для жизни людей.

Орган охраны правопорядка может ограничиться информированием владельцев здания или квартирного товарищества об опасности и обязанности ее устранения, но при этом необходимо убедиться, что несущее обязанность лицо может справиться с устранением льда и снега с крыши достаточно быстро.

В противном случае орган охраны правопорядка обязан сам предпринять шаги для ликвидации угрозы жизни и здоровью людей. Для этого можно выполнить необходимую работу своими силами или заказать ее выполнение, а позже потребовать покрытия расходов на работу от владельцев здания или квартирного товарищества. При наличии опасности, орган охраны правопорядка может нанимать заместителя для проведения работ и без предупреждения, отметил Госсуд.