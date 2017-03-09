Лийза Пакоста считает школьный запрет на ношение девочками брюк дискриминацией ({{commentsTotal}})
Школа Пеэтри, расположенная в волости Рае Харьюского уезда установила запрет на ношение девочками брюк, что, по мнению уполномоченной по гендерному равноправию Лийзы Пакосты, дискриминирует девочек.
Пакоста отмечает, что школа не обосновала в достаточной степени, почему именно ученицы 1-4 класса должны носить юбки, пишет Postimees.
По словам Пакосты, ее ведомство рекомендовало школе изменить соответствующее правило.
"Мы обосновали, почему это неправильно и не соответствует государственной программе основной школы, закону об основной школе и гимназии, а также закону о гендерном равноправии", - сказала она.
Хотя, по мнению Пакосты, речь идет о дискриминации, школа не обязана следовать рекомендации, но при этом родители в праве потребовать компенсацию морального ущерба в размере до 10 000 евро.
Редактор: Дина Малова